Rusia quiere seguir siendo parte de la economía mundial

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que su país quiere seguir siendo parte de la economía mundial y que no tiene planes de dañarla. El mandatario habló luego de ordenar la invasión de Ucrania, donde el ejército ruso bombardea ciudades y han muerto decenas de personas.

“Rusia sigue siendo parte de la economía mundial (...). No tenemos la intención causar daño a un sistema del que formamos parte”, dijo el jefe del Kremlin en una reunión con directivos de grandes empresas rusas para analizar la situación tras el comienzo de la operación militar que ordenó contra Ucrania.

Insistió en que Rusia no tiene el propósito de perjudicar el sistema económico mundial al que pertenece y añadió: “Me parece que nuestros socios deben entenderlo y no plantearse la tarea de echarnos de ese sistema”.

“Habrá restricciones”, dijo, tras admitir que no se “pueden prever totalmente los riesgos geopoliticos”.

Pero Putin aseguró a los grandes empresarios del país que pueden contar la que la predictibilidad del Gobierno en su interacción con ellos será “clara y estable”.

“Lo más importante: es necesario mantener un contacto permanente, reaccionar atentamente a los que ocurre y, si es necesario, corregir nuestro trabajo conjunto”, destacó.

El mandatario expresó su confianza en que en las nuevas condiciones los empresarios e industriales seguirán trabajando con las autoridades del país “solidariamente y con no menos eficacia”.

“Todo lo que ocurre (en Ucrania) es una medida obligada. No nos dejaron ninguna oportunidad de actuar de otra manera” , dijo Putin en la reunión, parte de la cual fue transmitida por el canal estatal de televisión Rossía 24.

Además, Putin dijo que Moscú no tenía otra opción que invadir Ucrania para garantizar la seguridad de Rusia, hablando horas después de que su ejército cruzara las fronteras de su vecino exsoviético. “Lo que estaba pasando no nos dejó otra opción”, dijo el líder ruso durante una reunión televisada con representantes empresariales, y agregó que “no teníamos otra forma de proceder”.

El ataque

El mandatario, que ordenó el ataque en torno a las 06.00 hora local del jueves, sostuvo que los riesgos de seguridad que se han generado para el país le hicieron tomar esta decisión.

“Los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible responder con otros medios”, sostuvo en referencia al rechazo de EEUU y de la OTAN de conceder a Rusia garantías de seguridad vinculantes en las que se comprometerían a no ampliar la Alianza Atlántica más al este; es decir, a no incluir a Ucrania y a no emplazar armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas.

“Para ser sincero, estoy incluso sorprendido de que no hayamos avanzado ni un milímetro en ningún asunto” de los que preocupan a Rusia, dijo Putin.

“Repito: es una medida que nos hemos visto obligados a tomar, porque ellos (en Occidente) podían crear tales riesgos para nosotros que no está claro cómo nuestro país podría seguir existiendo”, recalcó.