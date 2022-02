El ataque a Ucrania disparó el precio de la soja

El precio de la soja, del maíz y del trigo se dispararon en el mercado de Chicago tras conocerse la declaración de guerra de Rusia a Ucrania.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el inicio de una operación militar especial en Ucrania según sus argumentos para "proteger al Donbás", la región de los separatistas prorrusos. El líder del Kremlin instó a las fuerzas del vecino país a deponer las armas e "ir a casa".

De inmediato comenzaron los ataques en Kiev y otras ciudades estratégicas de Ucrania, cuyo gobierno definió la ofensiva como una "invasión" de su territorio. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró "injustificado" el ataque y anticipó que responderá junto a sus aliados.

Ante esta circunstancia, el valor de la oleaginosa cotiza a U$S 645, un 5% (U$S 30) más que la jornada anterior. Y está muy cerca de alcanzar el máximo histórico de la historia, que se registró el 4 de septiembre de 2012, cuando alcanzó los U$S 651.

Desde que comenzó el año a la fecha, la soja tuvo un fuerte crecimiento pasando el 3 de enero de U$S 495 a los U$S 645 que cotiza actualmente, un alza del 30%.

Esa suba estaba fundamentada por la sequía que se extiende en Brasil, Argentina y Paraguay desde principios de enero, una región clave en la producción de la soja. De las 350 millones de toneladas de oferta nivel mundial, los 3 países explican más de la mitad.

Estimaciones privadas en Argentina ya recortaron 8 millones de toneladas desde que se inició la siembra allá por octubre. Ahora se esperan 40 millones de toneladas.

En Brasil también hubo un fuerte recorte de la cosecha sojera. La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) estimó 125 millones de toneladas, 15 millones de toneladas menos que al inicio de la campaña. Mientras que en Paraguay las estimaciones oficiales recortaron de 11 millones a 4 millones de toneladas.

También los valores del trigo y del maíz vuelan en el mercado internacional. El cereal de invierno sube U$S 18 y alcanza los U$S 340. Mientras que el cereal de verano se incrementa U$S 13 y asciende a U$S 282.