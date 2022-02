Mendoza: denunció violencia de género el cuaderno de su hijo

Una mujer era víctima de violencia de género y salió de una terrible situación gracias al inicio de clases en Mendoza. A través del cuaderno de comunicaciones de su hijo, envió una nota dirigida a la maestra y afirmó que su pareja le pegaba. Rápidamente se activó el protocolo y enviaron asistencia a su casa.

"Seño sé que puedo contar con usted. Necesito que me ayude y cuando lea esta nota, por favor mande a la Policía a mi casa (dirección). Mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es...", expresaba la nota en el cuaderno de comunicaciones.

El hecho

Ocurrió este martes al mediodía en una escuela del departamento de Godoy Cruz. Cuando la docente leyó el comunicado, rápidamente activó el protocolo establecido por la Dirección General de Escuelas y las autoridades denunciaron la situación en la comisaría.

Tras la denuncia, la Policía se dirigió al lugar que la mujer había expresado en la nota y la encontraron de la peor manera: encerrada en el baño de la vivienda. Allí, la mujer relató que fue víctima de su pareja durante los últimos cuatro meses y la había incomunicado. Además, la agredía física y verbalmente.

Luego del relato, el hombre quedó aprehendido en la Comisaría y, en las próximas horas será imputado por el delito.

Sobre el protocolo

“No tenemos registro de un caso parecido, pero se pudo actuar rápidamente y con celeridad y obtener buenos resultados”, dijo a un medio local la inspectora de la Regional Centro de la Dirección General de Escuelas de Mendoza, María Juana Canilla.

La funcionaria precisó cómo interviene la comunidad educativa ante estos hechos. “Los docentes saben que hay indicadores que le están señalando que hay situaciones que pueden estar ocurriendo en las que tienen que estar atentos, y ahí hay que ir derivando las acciones a los organismos que tienen que intervenir”.

“En este caso puntual, abrió el cuadernito y vio la nota, no lo dejó pasar, no lo dejó para después, actuó de inmediato, llamó a la directora, la escuela siguió funcionando normalmente y la directora con la maestra activaron con la Policía”, explicó Canilla.

Teléfonos habilitados para recibir denuncias por violencia de género en Tucumán:

División de Violencia de Género 3816064159

Observatorio de la Mujer 3816004978

Secretaría de la Mujer 3813545376

Oficina de Violencia Doméstica 3813990988.

Fuente: MDZ Online