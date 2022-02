Así quedó el rostro de Maluma tras ser atacado por su perro

Maluma contó que sufrió un ataque de Buda, su perro doberman europeo rojo, y que por ese motivo tiene algunas cicatrices en su rostro. Tras varias especulaciones sobre lo que había sucedido, el cantante explicó a través de historias de Instagram cómo fue la secuencia que terminó con algunos rasguños.

“Pillen pues, les iba a contar qué fue lo que me pasó, la triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad”, comenzó diciendo. Entonces, ahí ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, él no lo hizo de malas, no pasa nada, lo quiero como si no hubiera pasado. Tengan cuidado que a cualquiera le podría pasar”, concluyó.

Después de la breve explicación del hecho, volvió a hacer hincapié en el amor que siente hacia sus perros y decidió compartir fotos y videos en los que juega con ellos.

Maluma le “propuso casamiento” a Jennifer Lopez en un divertido video

En un video, el cantante colombiano se arrodilló ante Jennifer Lopez y le pidió matrimonio. Todo fue parte de una broma. “Le propuse matrimonio a Jennifer Lopez y miren lo que respondió”, escribió en su cuenta de Instagram. Ambas figuras están promocionando su película “Cásate conmigo” (Marry Me). El film llegará a los cines el 11 de febrero, como anticipo de San Valentín.

En la cinta, Lopez interpreta a una estrella pop estilo J.Lo que se entera de que su prometido (interpretado por Maluma) la estuvo engañando justo antes de que su boda sea televisada.

Con el corazón roto y angustiada, saca a un fan al azar (Owen Wilson) entre el público que tiene un cartel en el que dice “Cásate conmigo”. La película, que López produjo y canta, seguramente sorprenderá a algunos por reflejar la vida romántica de la estrella, seguida de cerca y siempre en el centro de atención.

También es su primer papel protagónico desde la aclamada “Hustlers” (“Estafadoras de Wall Street”) de 2019. La fecha inicial para su estreno fue para febrero de 2021, pero por la pandemia, se tuvo que reprogramar.

Maluma se sumó a Reik en una colaboración “Perfecta”

Maluma volvió a colaborar con Reik. Después de tres años, el reggaetonero colombiano se unió a la banda pop mexicana en “Perfecta”. Ambos artistas, en los últimos días, compartieron un avance en sus redes sociales. El clip, con una interesante y colorida propuesta, se grabó en Miami, bajo las órdenes de Jessy Terrero (Wisin & Yandel, Maluma, Farruko). “Escribirla fue como estar en casa”, describió Julio Ramírez, integrante de Reik