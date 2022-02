Estafó a sus amigos y fingió su muerte para escapar

Un curioso caso se resolvió en las últimas horas en Mar del Plata cuando encontraron a Nicolás Fondado, un hombre de 33 años que estaba desaparecido y fingió después su suicidio, escondido con una identidad falsa en un hotel en pleno centro de la ciudad balnearia.

No era la primera vez que Fondado desaparecía. De hecho, una fuente policial indicó al portal 0223 que en otra oportunidad también se había ido tras engañar a sus allegados “para obtener su dinero y apostarlo en diferentes juegos clandestinos”. El 17 de febrero pasado lo hizo de nuevo. Abandonó temprano su casa de Mar Chiquita, y a partir de las 16 de ese mismo jueves perdió todo contacto con su familia.

“Le pedía a la gente sus ahorros y les decía que se los cambiaba por dólares a un precio más barato. Estafó a medio Coronel Vidal”, confirmó otra fuente. Su adicción al juego ya no era ningún misterio pero la Justicia nuevamente intervino en la averiguación de paradero.

Sin embargo, Fondado alteró su modus operandi esta vez y desconcertó a los investigadores simulando una escena de suicidio, aunque nunca estuvo en sus planes quitarse la vida.

Tal cual lo había planeado, los rescatistas, policías y bomberos que trabajaron en los rastrillajes encontraron su camioneta abandonada al costado de la ruta 11, con las llaves puestas y una carta escrita de puño y letra por Fondado en la que pedía perdón.

El broche de oro de la simulación fue una remera suya que dejó cuidadosamente tirada en los acantilados. Entonces ya nadie lo dudaba: todo apuntaba a que había tomado una decisión drástica para evadir las deudas que tenía.

“Hicimos un rapel a unos 1500 metros del vaciadero, hacia el lado norte. Descendieron cuatro rescatistas, dos en sentido norte y dos en sentido sur. Hicieron rastrillaje, siempre atentos al estado de las mareas”, explicaron los rescatistas. Pero todo fue en vano.

Finalmente, fueron los propios conocidos de Fondado los que pudieron rastrear su teléfono celular y aportaron datos precisos a los investigadores para determinar su ubicación: un hotel en pleno centro marplatense en el que se había registrado con una identidad falsa.

Un caso similiar

Se llama Juan Cruz Raiden, es oriundo de La Plata y con distintos discursos se apropió del dinero de sus amigos y los estafó. A unos les decía que iba a invertir su plata y que iban a recuperar montos estrafalarios, a otros que estaba en un apuro económico y que necesitaba ayuda.

"Me quedé varado en Pinamar, sacá un préstamo y dame la plata", fue uno de los "cuentos del tío" que utilizó. Lo cierto es que según las primeras estimaciones, se habría quedado con al menos $450 mil de distintas personas de su entorno.

Mientras tanto, en sus redes sociales, ostentaba una vida de lujo, en hoteles cinco estrellas y con fajos de dólares en sus manos. Sin embargo, se conoció que fue echado de algunos establecimientos de este estilo precisamente por no pagar.

Cómo estafaba a sus amigos

Uno de los damnificados, Facundo, amigo de la infancia y vecino de Juan Cruz, dialogó con Crónica HD y contó su versión de los hechos. "Éramos amigos. Nos conocíamos desde chiquitos, desde los diez años y tengo 26. Viene en un momento y me dice que emprendiéramos los dos un negocio. Yo no sé ni de qué era. Me dijo que le diera $50 mil y que me iba a multiplicar la plata a $300 mil en un mes".

Si bien parece una promesa muy grande, Facundo no desconfió de su amigo y le entregó el dinero que tenía. "Después desapareció de la nada. Me decía que ya me tenía la plata, que en un día me lo pagaba, después que la semana que viene hasta que me clavó el visto y nunca más contestó. Esto fue en octubre del año pasado", agregó.

Él no fue el único al que estafó. "Tengo conversaciones con otra amiga de él, Lucía, a la que también le pidió plata unos $10 mil. Lo fui a buscar muchas veces, pero nunca salió, es un vecino. Si voy y le hago algo, yo caigo preso. Cuando veo sus fotos en Instagram en las que sale con un fajo de dólares me dan ganas de cagarl.. a piñas. Mi mamá confrontó a la mamá de Juan Cruz, pero supuestamente ella no sabía que su hijo era así. No creo que la madre tenga algo que ver".

Fuente: TN