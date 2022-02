Alex Zverev rompió el silencio tras ser expulsado del ATP

El tenista alemán Alexander Zverev habló por primera vez luego del escándalo que derivó en su expulsión del torneo ATP de Acapulco. Tras atacar a un juez de silla a raquetazos luego de un partido de dobles, el número 3 del ranking dijo estar apenado por lo ocurrido y se comprometió a reflexionar respecto de su actuación.

“Es difícil poner en palabras cuánto me arrepiento de mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me he disculpado de manera privada con el juez de silla porque mi reacción contra él estuvo mal y es inaceptable”, escribió el tenista en una historia que publicó en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Estoy decepcionado de mí. Es algo que no debió haber ocurrido y no hay excusas. También quiero disculparme con los fans, con el torneo y con el deporte al que amo”.

“Como saben, dejo todo dentro de la cancha. Ayer dejé demasiado. Me tomaré los próximos días para reflexionar sobre mis acciones y sobre cómo asegurar que no vuelva a ocurrir algo así. Lo siento por decepcionarlos”, concluyó Alex.

El violento episodio que derivó en la expulsión de Zverev

El martes por la noche, Zverev y su compañero Marcelo Melo de Brasil perdieron ante el binomio conformado por el británico Lloyd Glasspool y el finlandés Harri Heliovaara que se impuso en tres sets con parciales de 6-2, 4-6 y 10-6.

Molesto por las decisiones del juez, al final del partido Zverev se acercó a él y con la raqueta golpeó en repetidas ocasiones la base de la silla, según se puede ver en un video que circula en redes sociales.

El segundo golpe estuvo a punto de impactar en el pie derecho del juez. Zverev se sentó unos instantes en su banca y se volvió a levantar para dirigirse al árbitro y reclamarle a gritos y para dar un nuevo golpe de raqueta a su silla.

Por su actitud, el tenista alemán fue reprobado con silbatinas de los aficionados y horas más tarde echado del torneo.

No se descarta además que la ATP decida sancionarlo por su terrible gesto.

