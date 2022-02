Italia pondrá fin a su estado de emergencia por covid

El primer ministro italiano, Mario Draghi, afirmó este miércoles que Italia no prorrogará su estado de emergencia por la pandemia a partir del 31 de marzo, que mantiene desde 2020.

A partir del 1 de abril comenzará una progresiva reducción de las restricciones en vigor, con la intención de que la economía pueda volver cuanto antes a los niveles previos a la emergencia de coronavirus y también que sectores como el turismo intenten salvar la Semana Santa.

"El Gobierno es consciente de que la solidez de la recuperación depende en primer lugar de la capacidad para superar las emergencias del momento. La situación epidemiológica mejora notablemente, gracias al éxito de la campaña de vacunación, y nos ofrece márgenes para eliminar las restricciones residuales a la vida de ciudadanos y empresas", dijo Draghi. "La intención del Gobierno es no extender el estado de emergencia más allá del 31 de marzo", añadió.

Explicó que progresivamente, a partir del 1 de abril, se irán levantando las restricciones. Desde ese momento ya no será obligatorio en las escuelas llevar mascarillas FFP2 o guardar cuarentena si se ha tenido un contacto con un positivo.

También se levantará la obligación de presentar el certificado sanitario para actividades al aire libre, como comer en terrazas de bares y restaurantes, hacer deporte o acudir a eventos al exterior.

Italia ha tomado esta decisión al ver que mantiene bajo control los contagios diarios por coronavirus. Actualmente el país acumula 12,6 millones de contagios totales desde febrero de 2020 y 153.764 fallecidos.

En cuanto a la campaña de vacunación, tiene al 91 % de la población de más de 12 años con al menos una dosis y al 89 % con la pauta completa, mientras que el 36,81 % de los niños de entre 5 y 11 años cuentan con al menos un pinchazo y el 28,89 % ha concluido el ciclo.

Además, el 84,88 % de la población italiana que potencialmente puede recibir la dosis de recuerdo ya lo ha hecho.

Tucumán

El gobernador Osvaldo Jaldo hizo importantes anuncios para los tucumanos: el mandatario provincial confirmó que no se prorrogará el decreto que otorga vigencia al pase sanitario ni las restricciones a los eventos masivos que vence el próximo 28 de febrero. Así, desde el 1 de marzo, no se pedirá acreditar tener dos o tres (según corresponda) dosis de la vacuna contra el Coronavirus en lugares con riesgo de contagio ni se limitará el aforo para festivales, eventos culturales, deportivos, etc.

"Cumplimos con la palabra empeñada a todos los tucumanos, les pedimos un esfuerzo en enero y febrero porque sabíamos que era clave la fecha y el esfuerzo. No nos olvidemos que en estos meses son cuando se realizan la mayor cantidad de eventos propios de las vacaciones, se realizan los grandes festivales, los bailes de carnaval, los partidos de fútbol donde a nuestros equipos les tocó ser locales. Cuando nuestros equipos son locales, a las canchas van entre 25 mil y 30 mil personas a cada uno de los estadios", resaltó Jaldo en rueda de prensa.

Desde la Legislatura de Tucumán, donde se hizo entrega de utilitarios adquiridos con fondos legislativos al Ministerio de Salud Pública, el titular del Ejecutivo provincial agradeció a los tucumanos por el esfuerzo realizado en el marco de esta tercera ola de la pandemia.

"El decreto termina el 28 de este mes y nos permitió bajar el índice de contagios de casi un 65 por ciento a menos del 10 por ciento.

Fuente: Diario26