Clausuraron el jardín donde la directora les pegaba a los niños

La Municipalidad de Rosario decidió clausurar el jardín maternal donde la directora maltrataba a los nenes y fue filmada por una vecina mientras los zamarreaba. Al momento de colocar la faja de clausura, la dueña del establecimiento aseguró que no volverá a abrir sus puertas.

El municipio tomó esta medida luego de que se difundiera el video donde se ven los golpes de la directora a los menores. El objetivo es “preservar la integridad de los niños y niñas”, aseguraron autoridades municipales.

La directora de Infancias y Familias, Sonia Colacellia, contó que en el último tiempo “se realizaron cuatro visitas a la institución y no se detectó ninguna irregularidad”.

“Lo lamentable es que uno puede ir todos los días y a veces es muy difícil prever estas situaciones. Uno puede tener el desempeño formal y a veces no tenemos pistas de estas situaciones”, señaló.

Todo quedó registrado por una vecina

Una vecina del jardín filmó el momento en donde la directora empujaba y zamarreaba a los niños mientras jugaban en el patio de la institución ubicada en la calle Chiclana al 900.

La vecina, preocupada por los gritos y llantos que escuchaba, decidió agarrar su celular y registrar la situación que se vivía a diario en el establecimiento y desde su ventana grabó unos 40 videos de maltrato por parte de las docentes, mientras que además aportó un crudo testimonio de lo que sucedía en la institución.

"Un día vi cómo pateaba a una nena en el piso como si fuera una bolsa", describió la mujer en "De 12 a 14 (El Tres)", a la vez que añadió: "Yo había grabado varios videos, pero no eran tan graves. En el último tiempo estaba desquiciada, nos despertaban los gritos de ella, les hacía cualquier cosa a los chicos".

Luego relató qué pasó cuando decidió denunciar los hechos: "Un día fui a hablar con ella porque no soportaba más los gritos y ahí por la ventana vi que zamarreaba a un chico. Ahí no aguanté más, la insulté y le dije que la iba a denunciar. Se me quedó mirando y no me dijo nada".

La vecina, que ya estaba preocupada por los gritos y llantos que escuchaba, decidió agarrar su celular y registrar la situación que se vivía a diario en el jardín “Coloreando”.

Un grupo de padres acudió al Centro de Asistencia a la Víctima (CAV) de la Defensoría del Pueblo y presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra la directora del establecimiento.

Cómo eran los maltratos

Según contaron los padres de los nenes, muchos de los chicos aparecieron con rasguños y moretones durante los últimos días, pero no imaginaban que se trataba de un ataque dentro de la institución.

También notaron cambios en el comportamiento de sus hijos. “Algunos de ellos lloraban con mayor frecuencia, uno pedía constantemente perdón y otros entraban en crisis a la hora de ir al jardín”, declaró María Laura Pesquero, directora del CAV,

Además, Pesquero indicó que la vecina “va a ser llamada como testigo” por la Justicia y aseguró que tiene alrededor de “30 registros fílmicos” de los maltratos que la directora del jardín ejercía sobre los menores.

Fuente: TN