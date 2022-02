Qué dijo Claudio Caniggia tras ser imputado por abuso

El ex jugador fue citado a indagatoria el próximo 22 de marzo por la denuncia de Mariana Nannis de un hecho ocurrido el 5 de mayo del 2018. Qué dijo el "pajaro"

El 22 de marzo a las 10 de la mañana Claudio Paul Caniggia deberá realizar una declaración indagatoria vía Zoom en la causa por presunto abuso sexual contra su ex mujer, Mariana Nannis. El hecho investigado habría sucedido en mayo del 2018 en uno de los departamentos del Hotel Faena que ocupaba el ex futbolista de la Selección Argentina.

La imputación contra el ex deportista y el correspondiente llamado a indagatoria fue emitido por la Fiscalía N° 42 a cargo del doctor Carlos Velarde. En el escrito de 12 páginas, que adelantó Jorge Rial en Radio 10, se describe el hecho tal como lo denuncio la propia Nannis.

"Se le imputa a Claudio Paul Caniggia el hecho ocurrido el 5 de mayo del 2018 donde intentó mantener relaciones sexuales con su entonces esposa, Mariana Belén Nannis Silles, pero ante la negativa de ella le dijo ‘Te voy a matar, hija de puta’ y le propinó golpes de puño en el rostro”, dice el escrito del fiscal.

Qué dijo Caniggia

Luego de que se conociera la noticia, Caniggia mantuvo una charla con Diego Estéves, panelista del ciclo A la tarde (América) que conduce Karina Mazzocco. “Hablé por teléfono mientras entrenaba. Estaba con bronca porque dice que todo es mentira y ve dañada su imagen”, dijo el periodista.

Estéves leyó un mensaje muy duro de Claudio contra la madre de sus hijos: “Ustedes saben bien quien tiene razón, hace más de 25 años que son testigos de las incoherencias y el delirio de ella, no jodamos”. También él hizo referencia a la imputación por abuso: “¿En qué cabeza cabe que alguien supuestamente viole a su mujer delante de testigos? Qué delirante”.

Cabe recordar que en noviembre de 2019, Mariana Nannis denunció a su ex marido por abuso sexual, lesiones agravadas y aborto sin consentimiento. “Yo ya lloré 30 años porque me cagaban a palos. Y no pienso llorar más”, había dicho previamente en un programa de la televisión argentina en donde quiso romper el silencio y hablar seriamente de su relación, luego de tres décadas de matrimonio. Un vínculo tan extenso que comenzó cuando apenas cumplieron veinte años y del que nacieron Axel y los mellizos Charlotte y Alexander. Pero el matrimonio se divorció y comenzaron las acusaciones cruzadas.