El durísimo mensaje del Chapu Nocioni contra la CAB

El pasado sábado, hubo un hecho que pasó inadvertido y que, a decir verdad, no tiene una gran importancia real. Fue cuando la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB desde hace un par de años, en lugar del tradicional CABB), cambió su avatar en su cuenta de Twitter para mostrar su nuevo logo identificatorio, al menos en esa red.

El logo no es otra cosa que el mismo estilo que se viene utilizando en la Liga Nacional para todas sus competencias (LNB, Liga Argentina, Liga Femenina, Liga de Desarrollo), como así también para el ex Torneo Federal, ahora Liga Federal, organizado por CAB, aunque podríamos decir que ya no hay fronteras y que todo está unido a todo.

La cuestión es que Andrés Nocioni respondió a un tuit del colega Leandro Fernández, en donde el periodista escribió solamente un "Ehhhh...", como no entiendiendo a qué venía ese cambio de logo, pero Chapu lo hizo con una contundencia absoluta: "La misma falta de idea en el logo es la misma falta de idea que tiene esta nefasta gestión. Ojalá le quede poco tiempo".

La misma falta de idea en el logo es la misma falta de idea que tiene esta nefasta gestión. Ojalá le quede poco tiempo. https://t.co/O1bfxxN4CZ — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) February 19, 2022

Una pelea que viene de años

No es desconocido para nadie que varios miembros de la Generación Dorada, pero principalmente Luis Scola y Chapu, tuvieron encontronazos (algunos muy fuertes), con el actual presidente de la CAB, Fabián Borro, desde antes de su elección, e incluso jugaron bastante por la candidatura de Federico Susbielles, el directivo al que ellos apoyaron para llevar adelante la reestructuración en el 2014, luego de promover la caída del corrupto proceso de Germán Vaccaro.

Ahora, la realidad marca que Borro, desde CAB, uniéndose a la Liga Nacional, ostenta casi el poder total de las organizaciones del básquetbol argentino, pero desde ahí, como ocurre en el país desde la política, no ha sabido / podido / querido organizar una unidad entre los distintos sectores. Y en un país donde no sobra absolutamente nada en lo basquetbolístico (al contrario, escasea), tener en contra a buena parte de los jugadores que hicieron a la Argentina grande a nivel mundial, es un despropósito.

No son todos, es cierto. Pero el tema acá es que no puede faltar ninguno. Chapu tendrá sus razones para decir lo que dice, Borro tendrá las suyas para no convocar a un diálogo sincero entre todos los sectores. El eterno drama de Argentina en casi todos sus ámbitos es el mismo: la imposibilidad de hablar y ponerse de acuerdo. Ya se van perdiendo las esperanzas de que alguna vez esto cambie. / Básquet Plus