Justin Bieber frena su gira tras dar positivo de Covid

El cantante Justin Bieber arrancó The Justice World Tour el viernes pasado en la ciudad de San Diego, Estados Unidos, este tour, anteriormente conocido como The Changes Tour y The Justin Bieber World Tour, es la cuarta gira de Justin Bieber.

La gira se lanzó para promocionar. a su álbum Changes (2020) y Justice (2021). Fue promocionada por T-Mobile y estaba programada para iniciar el 14 de Mayo del 2020, aunque por la COVID-19 se retrasó para iniciar el 18 de Febrero de 2022.

Justin Bieber pone en pausa su 'The Justice World Tour'

Justin alertó el haber dado positivo a Covid-19, motivo por el que una de las fechas de 'The Justice World Tour', se verá afectada, pues Justin, quien se dejó ver en dos fiestas tras los festejos del 'Super Bowl', fue a penas el sábado que el cantante descubrió que tenía el virus, es por ello que la presentación que se daría en el T-Mobile Arena de Las Vegas fue pospuesta para el verano.

Según la agenda de Bieber, deberá presentarse en Glendale, Arizona, el martes, y el próximo jueves en The Forum, ubicado en Los Ángeles, pero aún no ha comentado que pasará con las fechas.

Dentro de este nuevo tour, Justin sorprenderá a sus fans, lanzará campañas de ayuda al cambio climático, el registro de votantes y la reforma de la justicia penal, pero aún quedará en pausa por la salud del cantante.