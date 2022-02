"El uso del barbijo es obligatorio desde primer grado"

Mientras se alistan para otro sábado de vacunación contra Covid-19 en todos los nodos de la provincia, con preferencia para docentes y estudiantes, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, confirmó que será obligatorio el uso del barbijo desde "primer grado" cuando el próximo 2 de marzo comiencen las clases presenciales en todo el territorio provincial.

El titular de la cartera sanitaria aclaró que la recomendación para todos los tucumanos es no dejar de usar el barbijo porque la pandemia de coronavirus no terminó. "El mundo está en pandemia", dijo Medina Ruiz para sostener que "en Tucumán desde el 1 de marzo no se exigirá el Pase Sanitario, pero eso no implica que dejaremos de usar el barbijo porque todavía hay circulación comunitaria de coronavirus. Todavía hay posibilidades de contagio a pesar de estar de vacunados porque hay una variante como la Ómicron con gran poder de contagiosidad. Por eso no hay que dejar el barbijo".

Para Medina Ruiz el uso del barbijo es fundamental para evitar contagios y su uso en las escuelas resultará importante no solo en los alumnos desde primer grado en adelante, sino también en todas aquellas personas que estén relacionadas con los niños. Entre ellos, mencionó a los padres, docentes, personal no docentes, a los conductores del transporte escolar y al personal del transporte público de pasajeros.

Además del "tapaboca" que debe estar bien colocado, desde arriba de la nariz hasta debajo del mentón, Medina Ruiz recordó mantener todas las medidas preventivas como el lavado de manos y el distanciamiento social.

El ministro de Salud reconoció a Los Primeros TV que "está complicado llegar a la inmunidad de rebaño" y explicó que esto se debe en gran medida a la aparición de nuevas cepas o variantes como la Ómicron que contagia a pesar de que las personas están vacunadas.

Al respecto, indicó que en Tucumán se alcanzó un buen nivel de personas vacunadas: mayores de 3 años con una dosis, el 93%; y con dos dosis, el 81%. Mientras que entre las mayores de 50 años, el sector más vulnerable, con una dosis hay un 98% de vacunados; y con dos dosis, el 96,3%.

En cuanto a las personas que permanecen internadas en terapia intensiva con asistencia respirador mecánica, precisó que son 41 los pacientes, 16 se encuentran en el sistema público y otras 25 en el privado.

Por último, el ministro recordó que los nodos de vacunación que permanecerán cerrados el lunes y martes (feriado nacional), junto a la vacuna contra Covid-19 las personas entre los 16 y los 56 años podrán colocarse la vacuna doble viral (contra el sarampión y la rubéola).