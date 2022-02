Nicole Neumann habló de su salud y los rumores de embarazo

La modelo se refirió por primera vez a su descompensación durante las grabaciones de Los 8 escalones del millón. “¿Cada cosa que pasa me endosan un embarazo?”

La semana pasada, Nicole Neumann alarmó a todos cuando se descompensó durante la grabación de Los 8 Escalones del Millón, el ciclo que conduce Guido Kaczka por la pantalla de El Trece. La modelo que forma parte del jurado, debió ser asistida por un médico y debió retirarse antes de que finalizara la jornada. Carmen Barbieri, su compañera en el estrado, fue quien dio la noticia en su programa Barbierísima: “Entró rara...”, dijo la conductora y agregó que la modelo estaba acompañada por sus asistentes.

En su programa de Ciudad Magazine, Carmen dio más detalles de la situación: “Al toque se fue corriendo al camarín y no volvió más”, señaló, y profundizó en el semblante extraño que notó en Nicole: “La vi entrar muy seria. Ella es muy simpática. Cuando entra, saluda a todos los participantes. Después se sienta, la arreglan. Se saca fotos. Pero entró y al toque se fue”, detalló.

Desde entonces, Nicole guardó silencio al respecto hasta este martes, cuando se emitió el programa que se grabó al día siguiente de su descompensación. En la instancia final, y luego de la pregunta de la propia Carmen, el conductor Guido Kaczka presentó a Nicole haciendo referencia a lo que había ocurrido en la víspera. “No sé que fue, si un pico de stress, pero no pude continuar lamentablemente. Me tuve que hacer chequeos y demás”, relativizó la modelo: “Bueno, ya pasó, acá estamos de vuelta”, señaló y se dispuso a formular la pregunta de la final en la temática “moda”, una de las categorías en las que se especializa.

Pero Carmen la interrumpió y pidió permiso para interrogarla por el percance del día anterior. Y fue directo al hueso, preguntando lo que tanto se rumorea en torno a la modelo en los últimos días. “¿No estás embarazada, no? Porque me dio como embarazada”, indagó la conductora de Barbierísima, haciendo referencia a la descompensación. Entre risas, la modelo negó rotundamente la apreciación de la actriz, y se refirió al comentario que recibe cada vez con más insistencia en el último tiempo.

“¿Cada cosa que pasa me endosan un embarazo? No sé por qué”, señaló Nicole ante el comentario de Carmen y el periodista deportivo Martín Liberman, también integrante del jurado. “Deseamos que tengas un bebé... ¿o no lo querés decir?”, explicó la madre de Federico. “En algún momento será”, replicó la modelo, dejando la puerta abierta para un futuro. “Que se enteren primero las nenas”, apuntó la actriz en referencia a Indiana, Allegra y Sienna, las hijas de Nicole con Fabián Poroto Cubero. “Pobrecitas, estaban preguntando las niñas. Pero no”, cerró la conductora, dando por finalizado el tema.

Las pistas en Instagram

Cabe recordar que semanas atrás, al regresar del viaje a Valencia que emprendió junto a su novio Manu Urcera alimentó la versión al hacer un sugerente posteo en sus redes sociales. Al final de un posteo en el que agradecía al hotel en el que se alojaron, agregó el hashtag “volveremos y seremos cinco (¿o seis?)” y sumó un “jaja” (risas), en clara alusión a su pareja y sus tres hijas, que no habían sido de la partida. “Mi lady”, suscribió el piloto de autos junto a los emojis de un corazón y unas manos en forma de plegaria.

Ya en septiembre del año pasado, la modelo visitó una clínica de fertilidad del barrio de Belgrano. Y en noviembre -según precisó Maite Peñoñori en Los ángeles de la mañana- en una ubicada en Juncal y Aráoz, en Palermo. “Nicole Neumann quiere ser mamá con él y Manuel Urcera también quiere ser papá. Están los dos muy entusiasmados e iniciaron este tratamiento”, contó en su momento la actual panelista de Intrusos. “No es un plan inmediato, pero ojalá que sigamos, y calculo que él, más que nada, tendrá la necesidad en algún momento”, apuntó Nicole entonces, en Implacables (El Nueve), cuando la relación daba sus primeros pasos: “Proyectamos y hablamos un montón, por supuesto que sí, pero estamos viviendo el momento y disfrutando lo que tenemos hoy”, cerró.

