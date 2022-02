Proyecto de ley propone emitir billetes de hasta $ 20 mil

Un diputado nacional presentó un proyecto resolución mediante el cual pide al Poder Ejecutivo y al Banco Central que se emitan billetes de $ 20.000 con la intención de reducir los costos del Estado y ahorrar hasta 400 millones de dólares.

La iniciativa fue impulsada por Federico Angelini, diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO, quien propuso que se adopten las medidas necesarias para la creación de los billetes de 2.000, 5.000, 10.000 y 20.000 pesos.

Angelini argumentó que "la caída del valor de compra del billete de máxima denominación tiene consecuencias que van más allá de la inflación y representan una erogación muy importante para bancos, instituciones financieras, comercios, empresas y pymes, generando costos de logística, seguridad, tiempo y espacio".

No es la primera vez que un legislador solicita la creación de nuevos billetes. A fines del año pasado, Gerardo Milman, también de JxC, presentó un proyecto de ley en el que propuso que el Banco Central imprima tres nuevos billetes.

En aquella oportunidad, el diputado planteó la posibilidad de que se impriman billetes de $ 2.000; $ 5.000 y $10.000 debido a la alta inflación que acumula el país.

Ahora, Angelini argumentó que “un billete de tan poco valor en términos de poder de compra representa un costo mayor para el Estado a la hora de emitir". "Esta propuesta permitiría un ahorro de entre 300 y 400 millones de dólares”, remarcó.

Asimismo, en los fundamentos del proyecto, Angelini señaló que en los últimos 50 años, Argentina le ha quitado a la moneda 13 ceros. Incluso advirtió que “probablemente le quitemos 3 más próximamente”.

En este sentido, el legislador señaló que cada cero equivale a 1000 % de devaluación. "Eso se refleja en que el billete de máxima denominación hoy es el segundo entre los de menor valor, en dólares, en toda la región, sólo detrás de Venezuela", apuntó.

El diputado explicó que cuando comenzó a circular el billete de $ 1.000, en diciembre de 2017 equivalía a unos U$S 57, según el tipo de cambio oficial de ese momento. “Cuatro años después, al valor oficial, equivale a U$S 9,61 y si tomamos el contado con liquidación, rondaba los U$S 4,09 al 31 de enero pasado”, puntualizó.

Otras propuestas

En octubre del año pasado, Ricardo López Murphy, en su rol de candidato no sólo cuestionó la alta tasa de inflación del país sino que propuso crear billetes de más alta denominación con el objetivo de bajar los costos de emisión.

El actual diputado nacional fundamentó en ese momento que “si emitiéramos billetes de $ 10.000 y de $ 20.000, tendríamos ventajas”, ya que se necesitaría menos cantidad de moneda para cubrir la demanda existente en el mercado.

Meses antes, en agosto de 2021, el senador de Juntos por el Cambio Pablo Blanco también propuso la creación y emisión de un billete de curso legal de $ 5000 y $ 10.000.

"La emisión de dinero en la economía argentina crece vertiginosamente y desborda la capacidad que tiene el Gobierno para imprimir sus billetes", fundamentó el legislador en su propuesta.

En ese momento, Blanco indicó que la Casa de la Moneda "no tiene suficientes recursos para abastecer la creciente demanda de efectivo agravada por la cuarentena".

Fuente: Clarín