Crisis en Ucrania: EEUU moviliza aviones y helicópteros

Mientras escala la tensión en Ucrania, con la muerte de un soldado tras bombardeos de separatistas prorrusos, el presidente Joe Biden aseguró que la decisión de Moscú de reconocer la independencia de las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk es el "principio de una invasión".

En ese contexto, Biden confirmó que impondrá sanciones económicas a partir de mañana si el gobierno de Vladimir Putin continúa con esa postura y anunció el desplazamiento de soldados a los estados bálticos. Además de las tropas, Estados Unidos movilizará aviones caza de última generación y helicópteros de ataque.

Horas más tarde, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, anunció la cancelación de la reunión con el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov Lavorv, que estaba prevista para el jueves en Ginebra (Suiza).

23.02.2022

04:30

Vladimir Putin dijo que Rusia está dispuesta a buscar "soluciones diplomáticas"

El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró el miércoles que está dispuesto a buscar "soluciones diplomáticas" para la actual crisis con Ucrania y Occidente, aunque insistió en que los intereses y la seguridad de su país no son negociables.

"Nuestro país está siempre abierto a un diálogo directo y honesto para encontrar soluciones diplomáticas a los problemas más complejos. No obstante, los intereses y la seguridad de nuestros ciudadanos son para nosotros no negociables", declaró Putin en un discurso televisado por el Día del Defensor de la Patria.

Luego, el mandatario precisó que la cámara alta del Parlamento, el Consejo Federal, aprobó por unanimidad el envío de "fuerzas de paz" rusas a dos regiones separatistas ucranianas que Moscú ahora reconoce como independientes.

En el mensaje por video, Putin dijo estar seguro de que los militares rusos defenderán los intereses nacionales del país.

"Continuaremos desarrollando sistemas avanzados de defensa, incluyendo de tipo hipersónico y basados en nuevos principios físicos, y expandiremos el uso de tecnologías digitales avanzadas e inteligencia artificial. Esas son realmente las armas del futuro, que incrementan significativamente el potencial de combate de nuestras fuerzas armadas", cerró.

23.02.2022

04:01

India se mantiene cautelosa sobre la crisis entre Rusia y Ucrania

Hasta el momento, India se ha mantenido cautelosa y no ha criticado abiertamente a Rusia, aunque insistió en que es necesario recurrir a la diplomacia para "reducir la escalada" de las tensiones.

Aunque Estados Unidos y las naciones europeas intentan que se proclame en contra de los avances de Vladimir Putin, India no puede hacerlo por diferentes motivos. En primer lugar, porque Moscú es su máximo proveedor de equipos de defensa.

23.02.2022

03:30

El jefe de la ONU prometió seguir buscando la paz entre Rusia y Ucrania

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, prometió este miércoles que el organismo mundial nunca dejará de buscar una solución pacífica a la crisis de Ucrania.

"Debemos unirnos y enfrentar este desafío juntos por la paz y para salvar al pueblo de Ucrania y más allá del flagelo de la guerra", expresó el jefe de la ONU a los periodistas en la sede de la organización en Nueva York.

"Ya es hora de volver al camino del diálogo y las negociaciones", dijo, y agregó que está "totalmente comprometido" con todos los esfuerzos para resolver esta crisis "sin más derramamiento de sangre".

Por último, remarcó que está "profundamente preocupado" por los últimos acontecimientos relacionados con Ucrania, incluidos los informes de más violaciones del alto el fuego en la línea de contacto y el riesgo real de una mayor escalada sobre el terreno.

23.02.2022

02:50

La presidenta de Georgia apuntó contra Rusia: “Tengo la sensación de un ′déjà vu’”

La presidenta georgiana, Salomé Zurabishvili, denunció que Rusia repite en Ucrania el mismo guion de 2008 en Georgia para violar su integridad territorial al reconocer las autoproclamadas repúblicas separatistas prorrusas de Lugansk y Donetsk.

"Todos recuerdan la experiencia de Georgia en 2008. Rusia repite ahora en Ucrania este guión. Tengo la sensación de un 'deja vu'", declaró en una rueda de prensa.

Según la mandataria, Georgia "está ligada al tema de Ucrania, por ello, cuando se habla de hallar una salida a la crisis, es evidente que todos deben también pensar en Georgia".

Tanto Ucrania como Georgia aspiran a ingresar a la OTAN, algo que Rusia ha calificado como una "línea roja" para su seguridad al denunciar el acercamiento de la Alianza Atlántica a sus fronteras.

Zurabishvili denunció que no ve "por parte de Rusia ninguna intención de diálogo sobre el restablecimiento de la integridad territorial de Georgia", perdida tras el reconocimiento por parte de Moscú en 2008 de los territorios separatistas de Abjasia y Osetia del Sur, donde hay bases militares rusas.

23.02.2022

02:08



México mantendrá abierta su embajada en Ucrania

México anunció este martes que mantendrá abierta su embajada en Kiev para atender a los mexicanos que permanecen en Ucrania en momentos en que crecen las tensiones por una posible invasión de tropas rusas.

El canciller mexicano Marcelo Ebrad dijo en rueda de prensa que la embajada seguirá operando mientras haya condiciones de seguridad.

"No tenemos previsto mover, cerrar, evacuar o regresar a México al personal, seguirá funcionando (la Embajada) normalmente en Kiev", expresó Ebrard.

Según la cancillería, en Ucrania hay registradas 96 familias de mexicanos, que suman poco más de 200 personas.

"La instrucción que tenemos por parte del presidente en relación a las familias mexicanas en Ucrania es que mantengamos el respaldo para ellas y para ellos, así lo haremos", añadió.

La semana pasada se anunció que 32 mexicanos habían aceptado ser trasladados al suroeste de Ucrania a medida que crecían los temores de una invasión rusa.

23.02.2022

00:35



Australia se sumó a las sanciones contra Rusia

Australia anunció este miércoles la primera ronda de sanciones contra Rusia después de que Moscú reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donestsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y ordenara el despliegue de militares en esos dos enclaves.

El primer ministro, Scott Morrison, detalló que Australia prohibirá la entrada a ocho miembros del consejo de seguridad ruso, a quienes les aplicará sanciones financieras, además de sanciones contra industrias de diversos sectores como la energía, minería e hidrocarburos de Donestsk y Lugansk, así como instituciones bancarias como el VEB y el banco militar ruso, entre otras.

22.02.2022

23:55

Japón anunció sanciones contra Rusia

El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, anunció que su país implementará una serie de sanciones contra Rusia después de que Moscú reconociera la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, y que ordenará el despliegue de activos militares en ambos enclaves.

En una conferencia ante la prensa, Kishida condenó nuevamente la "violación del derecho internacional" de Rusia y adelantó que se suspenderán visados y que congelarán fondos de esos dos territorios separatistas ucranianos, a los que se someterá a un embargo comercial.

Kishida dijo que estas sanciones, que se alinean con las aprobadas el martes por Estados Unidos y la Unión Europea (UE), entrarán en vigor "cuanto antes" una vez se ultimen los detalles de las mismas.

22.02.2022

23:15

Evalúan dejar a Rusia sin la final de la Champions

La UEFA, entidad que rige los destinos del fútbol europeo, reconoció por primera vez que podría dejar a Rusia sin la final de la Champions League, prevista para el 28 de mayo en el Gazprom Arena de San Petersburgo, debido a la crisis de ese país con Ucrania. La iniciativa contó con el impulso del gobierno británico.

"La UEFA está monitoreando constantemente la situación'', dijo la institución en un comunicado, en el que agregó que “cualquier decisión se tomará cuando sea debido si es necesario''.

El primer ministro británico, Boris Johnson, resaltó la preocupación por la realización de ese encuentro, en el marco del actual escenario, y al mismo tiempo que urgió al presidente ruso, Vladimir Putin, a no lanzar una invasión completa tras amasar una cifra estimada de 150.000 tropas en tres sectores de la vecina Ucrania.

22.02.2022

22:34

Para Trump, la decisión de Putin fue “genial”

El expresidente estadounidense Donald Trump alabó este martes al líder ruso, Vladímir Putin, y calificó de "genial" su decisión de reconocer la independencia de las dos provincias separatistas del Donbás, en el este de Ucrania.

"Aquí tenemos a un tipo que es muy listo. Le conozco muy bien. Muy, muy bien", dijo Trump en referencia a Putin durante una entrevista. Según aseguró, su primera reacción tras ver al jefe del Kremlin reconocer la independencia de las provincias separatistas ucranianas fue pensar: "esto es genial".

Trump, quien durante su mandato siempre aseguró tener buena sintonía con Putin, también comentó: "Putin ahora dice: 'es independiente', una gran parte de Ucrania. Yo dije: '¿Cómo de inteligente es eso?' Y va a entrar como pacificador".

22.02.2022

22:10

Wall Street cierra en baja por tensiones sobre Ucrania

Los precios de las acciones cerraron a la baja este martes en Wall Street, luego del envío de soldados a las regiones del este de Ucrania por parte de Rusia, acción a la que Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea respondieron con sanciones económicas.

Las crecientes tensiones geopolíticas mantuvieron nerviosos a los mercados financieros y el S&P 500 cayó en una corrección (un descenso de al menos el 10%, pero menor del 20%, respecto a su pico más reciente).

El indicador referencial cedió 44,11 unidades, o 1%, y se ubicó en 4.304,76. Con ello se colocó 10,3% por debajo de su máximo histórico del 3 de enero. La última corrección en el indicador fue a mediados de 2020, cuando la pandemia trastocó la economía global.

22.02.2022

21:38

Aviones caza de última generación y helicópteros de ataque, entre las fuerzas que moviliza Estados Unidos

Tras anunciar las sanciones económicas a Rusia, Joe Biden confirmó que Estados Unidos desplazará tropas que actualmente están cumpliendo funciones en Europa a los estados bálticos (Estonia, Letonia y Lituania).

Un alto responsable del Pentágono confirmó a AFP que, además de 800 soldados, se movilizarán 20 helicópteros de ataque AH-64 "Apache".

​Además, ocho aviones de caza de última generación F-35 serán enviados desde Alemania a "varias" locaciones en el "flanco este de la OTAN", y otros 12 Apache, normalmente ubicados en Grecia, serán posicionados en Polonia, añadió el funcionario.

22.02.2022

21:31

"Es la mayor crisis en años"

El secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres dijo que el mundo se enfrenta "a la mayor crisis global de paz y seguridad de los últimos años''.

Además, aseguró que la declaración de la supuesta "independencia'' de las zonas separatistas en el este de Ucrania es una violación a su integridad territorial y acusa a Moscú de "pervertir el concepto de mantenimiento de paz''.

22.02.2022

20:37



El apoyo de Maduro a Rusia: "¿Qué pretende el mundo, que Putin se quede de brazos cruzados?

"¿Qué pretende el mundo, que el presidente Putin se quede de brazos de cruzados, no actúe en defensa de su pueblo? Por eso Venezuela anuncia todo su respaldo al presidente Putin en la defensa de la paz de Rusia, en la defensa de la paz de esa región, en la defensa valiente de su pueblo y de su patria", afirmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un discurso.

22.02.2022

20:14



La advertencia a Rusia del secretario general de la ONU

Los principios de "la Carta de las Naciones Unidas no son un menú a la carta" y Rusia debe "aplicarlos todos" respecto a Ucrania, afirmó el martes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

"No pueden ser aplicados de manera selectiva. Los Estados miembros los aceptaron todos y deben aplicarlos todos", insistió al reafirmar que el reconocimiento por Moscú de una "supuesta independencia" de zonas separatistas es "una violación de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania".

22.02.2022

19:45



Canadá enviará cientos de soldados más al este de Europa

El primer ministro Justin Trudeau anuncia que Canadá enviará cientos de soldados más al este de Europa e impondrá nuevas sanciones sobre Rusia en respuesta al despliegue de sus fuerzas en Ucrania.

