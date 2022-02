Peter Dinklage tanteó su posible regreso al MCU en Thor

La última vez que los fanáticos de Marvel vieron a Peter Dinklage en el MCU fue en Infinity War, cuando Thor se dirige a visitar al Eitri, interpretado por el actor de Game of Thrones. La misión del Dios del Trueno era pedirle una nueva arma capaz de derrotar a Thanos.

Y como su personaje fue también el responsable de forjar el Mjolnir y el Guantelete del Infinito, existen expectativas sobre una aparición en la próxima película de Thor.

Lo anterior podría haber sido tanteado en conversación con The Empire Film Podcast, ya que Dinklage respondió preguntas sobre su futuro en el Universo Cinematográfico de Marvel. Si bien, el actor no dio detalles explícitos, sí dio cuenta de su conocimiento de Thor: Love and Thunder. “Umm, bueno, hay otra película de Thor allí, ¿no es así? ¿Está saliendo? ¿Ese Taika está dirigido? ¿Qué? No dije nada. No dije nada. ¿Qué? ¿Qué?”, dijo Dinklage.

Las señales de que están de vuelta

Aunque el actor no confirmó nada, sus comentarios haciéndose el desentendido sugieren varias cosas. Por su parte, Thor: Love and Thunder verá el regreso de Natalie Portman como Jane Foster, y su personaje tendrá el rol de la heroína de Mighty Thor. Si bien, no hay ningún detalle de cómo regresará, puede que Eitri esté involucrado en la película. De hecho, un nuevo set de Lego muestra al personaje con un nuevo martillo que parece ser un nuevo Mjolnir.

Thor: Love and Thunder tendrá también el regreso de Korg y Valquiria, mientras que el villano en esta ocasión será Gorr, el Carnicero de los dioses. La película llegará el 8 de julio de este año.

Fuente: La Tercera