Maluma reveló que su perro le mordió la cara

El cantante de reguetón Maluma mostró en sus redes sociales las marcas que le quedaron en la cara tras ser mordido por su perro dóberman. Las señales se hicieron notorias cuando el cantante subió una historia y parecía haber estado en un accidente o una pelea. Sus seguidores preocupados lo bombardearon de preguntas para saber lo que había sucedido.

Por ese mismo medio, Maluma aclaró que las marcas que tenía se debían a que su perro Buda lo había mordido.

”La triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad. Ya saben, para que aprendan. Los animales son muy leales, pero hay que tener mucho cuidado. No lo hizo de malas. No pasa nada”, contó el artista.

El joven artista, de 28 años, comentó que se encuentra bien y que quiere a su mascota como si nada hubiera pasado. El incidente le dejó una pequeña marca cerca al ojo izquierdo.

Quién es Buda

Buda se unió a la familia de Maluma el año pasado. Es un perro dóberman rojo de Europa, el cual llama mucho la atención por su aspecto exótico y llamativo pelaje color rojizo.

En los últimos días, el cantante también sorprendió a sus seguidores con su participación en el programa estadounidense de Ellen Degeneres, en donde contó cómo había sido su nueva faceta como actor y lo que podrían esperar sus seguidores de su vida personal.

Esta invitación al programa se debió, en gran parte, por su participación en la película Cásate conmigo, donde actúa con la famosa actriz y cantante Jennifer López.

”El personaje se llama Bastian, que es muy parecido a mí. Los dos amamos actuar, cantar y estar en los escenarios; los dos amamos la moda, pero al final de la película Bastian, no Maluma, besa a la asistente de Jennifer y todo se va al diablo”, comentó el joven artista en el programa.

El artista señaló que ha sido muy elogiado por su actuación y que Owen Wilson en su momento le comentó: “Maluma, realmente sentí la escena, eres un gran actor, hermano” a lo que él respondió: “gracias, amigo, eres un maestro”.

Fuente: Nación