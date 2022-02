Preocupación por la salud de Tristán, el humorista de 84 años

El humorista está internado y sus hijos decidieron hacer pública la situación para pedir ayuda ya que no pueden costear los gastos médicos

La vida de Tristán Díaz Ocampo, más conocido simplemente como Tristán, está en juego: su familia no puede costear los 100 mil pesos mensuales que implican los gastos médicos que necesita y están muy angustiados.

Así lo reveló Federico Díaz Ocampo, hijo del actor, en "A la tarde": "Mi papá está ahora en un centro de rehabilitación hace tres años, que lo estamos pagando junto a mis hermanos. Es un monto muy elevado. Cincuenta y seis mil pesos, más medicamentos, más pañales, más apósitos, más lo que pueda necesitar". Por eso expresó que, aproximadamente son 100 mil pesos mensuales de gastos.

Por otro lado, mencionó que la familia Díaz Ocampo debe mantener un departamento en el barrio porteño de Recoleta, debido a que no pueden venderlo por todos los gastos que eso implica.

El humorista pasó por varios malos momentos de salud en estos años. Primero le diagnosticaron demencia senil, luego se fracturó la cadera en 2019, tuvo coronavirus y en 2021 lo afectaron problemas coronarios.

Preocupación por la salud de Tristán: en silla de ruedas y con demencia senil

Federico Díaz Ocampo, el hijo de Tristán, habló sobre la salud de su padre, quien desde 2019 está internado en un centro de rehabilitación de Córdoba a causa de una fractura de cadera. Además, el actor de 83 años tiene demencia senil.

“Mi padre está en un centro de rehabilitación de Córdoba desde febrero y decidimos llevarlo ahí con mi hermana (Victoria, que vive en esa ciudad) para poder empezar a hacer todo lo que faltaba. No es que no lo estaba haciendo la obra social (de actores), pero los tiempos de ellos no eran los que necesitaba una persona de 83 años", dijo en una nota con "Confrontados" (El Nueve).

Al referirse a cómo ve a su papá, Federico dijo: "Es una edad bastante difícil y la verdad a mi me hace muy mal porque pasé de verlo entero, como lo vi siempre a mi padre, a que de repente no vuelva a caminar. A nosotros nos hizo muy mal el tema de la rehabilitación. Siempre fue un tipo duro y verlo en una silla de ruedas...".

Luego aclaró que el humorista no padece Alzheimer como había trascendido. “El 2011 le detectaron una pequeña demencia senil que, obviamente, se fue agravando hasta la fecha. Pero él nos reconoce tanto a mi hermanos como a mí. De hecho, yo el otro día hablé con él”.

Por último, manifestó que anhela que las autoridades de Pergamino, ciudad natal de Tristán y lugar que él siempre nombraba en las entrevistas, le hagan "una estatua o una placa" de reconocimiento.

El actor, que nació en Pergamino en el año 1936, es padre de Victoria, Mariano y Federico, además de Hernán -hijo postizo de una anterior pareja-, por el que siente el mismo cariño paterno, tiene 4 nietos y 4 bisnietos. Tuvo una infancia bastante dura donde tuvo que ayudar a su madre desde muy chico. Trabajó como lavacopas, "plomo" de una banda, pero terminó contando chistes y haciendo imitaciones. Siendo muy joven perdió a su primer hijo y fue un golpe muy duro para él. Es hincha fanático de River Plate.

Fuente: Diario Show