Luisana Lopilato y los rumores de embarazo

Luisana Lopilato despertó grandes rumores de embarazo luego que se filtraran algunas imágenes del próximo video que estrenará su marido y cantante canadiense Michael Bublé.

En el videoclip de "I'll Never Not Love You", que sería una secuela de "Haven’t met you yet", se puede ver a Lopilato junto a sus tres hijos y una panza en avanzado estado de gestación. Muchos especularon que se trata de un simplemente disfraz para su papel dentro del videoclip, aunque hay otras personas que aseguran que la pareja espera su cuarto hijo. Hasta ahora ninguno de los dos ha salido a desmentir o a afirmar los rumores.

Como era de esperarse, medios internacionales como TMZ, Just Jared, The Sun y The Daily Mail aseguraron que no se trata de utilería sino que es un embarazo real y que la actriz está en la dulce espera.

El nuevo vídeo

Tal como en los inicios de su historia de amor, en el que cautivaron a todos con “Haven’t Met You Yet” - el primer tema que Michael Bublé le dedicó a Luisana Lopilato y en el que ella fue protagonista del clip -, ahora la pareja estaría volviendo a hacer un importante anunció también a través de la música. Se trataría de la llegada de su cuarto hijo, o al menos así lo dejaron entrever en el nuevo sencillo del canadiense “I’ll never not love you”.

El nuevo video, en el que ambos recrean las películas románticas más icónicas del cine como “Titanic” y “Diario de una pasión”, termina con una tierna escena en la que ambos salen de un supermercado -el mismo en el que se situó el primero que hicieron juntos - junto a sus tres hijos, Noah, Elías y Vida, y a ella se la ve con una hermosa pancita de embarazada.

Minutos antes de estreno de la canción, Luisana compartió algunas stories en las que se hacía eco de los rumores de embarazo que circularon en distintos medios y apuntó: “Se dijo que es solo parte del video...Se dijo que es la secuela de “Haven’t Met You Yet”. Pero, ¿qué es?”, lanzó para que sus 6 millones de seguidores estén atentos. Y, finalmente, dejó el link del videoclip.

“Martes 22/2/2022 se estrenó ´I’ll never not love you´ ¿están listos para ver este video? No les puedo expresar la felicidad que me genera trabajar con Mike, pasar 3 días enteros con él en el set. Para mí sin dudas es el número 1 en todo lo que hace, es tan profesional, está en todos los detalles, ¡cuánto lo admiro!”, había escrito la ex Rebelde Way el día lunes en sus redes sociales.

Y había agregado: “Gracias mi amor por confiar en mi siempre, por ser mi mejor amigo, por sacar mi mejor versión. Gracias y más gracias por hacerme sentir que soy la mejor mamá, la mejor mujer, la mejor actriz, la más graciosa, la más inteligente, la que siempre tiene las mejores ideas. No me alcanza este post para transmitirles todo lo que siento. Falta poquito y ya van a poder ver nuestro video, un resumen de nuestros 14 años juntos ¿A ver si adivinan a qué películas de amor le hicimos homenaje ? ¡Los leo!”.

En octubre, Lopilato había estado en la provincia de Jujuy filmando Pipa, la tercera parte de la saga que comienza con Perdida y Corazonada, basada en los libros de Florencia Etcheves y dirigida por Alejandro Montiel. En la película, la acompaña un elenco integrado por Mauricio Paniagua, Inés Estévez, Ariel Staltari, Paulina García, Malena Narvay, Aquiles Casabella, Benjamín Del Cerro y Santiago Artemis.

“Manuela Pipa Pelari ya no es la misma. La mujer dura y aguerrida que sobrevivió a su paso por la Policía a fuerza de romper las reglas y guardar secretos oscuros decidió cambiar de vida. Después de abandonar su trabajo como investigadora y dejar en libertad a la tratante Cornelia Villalba, cayó en picada”, reza el adelanto de la tercera entrega de la historia que se verá en Netflix. En ese momento, le contó a sus seguidores que estaba trabajando en un proyecto junto a su marido. “Dedicar tiempo al trabajo es una de mis grandes pasiones y hoy me toca compartirla con la persona que me acompaña en la vida. Qué lindo es poder trabajar juntos, Michael Bublé. TE AMO”, escribió, misteriosa. Ahora lo acaban de develar: estrenaron video y se agranda la familia.

Fuente: Infobae