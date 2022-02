A 10 años de la tragedia de Once, piden Justicia

Sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once realizan un acto en homenaje de las 52 personas que murieron en el brutal accidente de la formación del tren Sarmiento ocurrido el 22 de febrero de 2012. La ceremonia se llevó a cabo desde las 8:30 en la estación cabecera de la formación ferroviaria en la que ocurrió el choque, que además dejó 789 heridos.

Durante el acto para recordar a las víctimas fatales, que fue conducido por el periodista Diego Leuco, los familiares nuevamente le pidieron a la Corte Suprema de Justicia que ratifique las condenas que quedan pendientes. Otra de las oradoras fue la diputada de la provincia de Buenos Aires, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia. “Estuve infinidad de veces en esta estación porque soy vecina del oeste, y a partir de la tragedia se hizo un punto de recordación de los familiares para recordar que la corrupción mata”, sostuvo la legisladora.

“Justicia, justicia, justicia”, reclamaron entre aplausos los participantes de la ceremonia que comenzó con el sonido de una sirena exactamente las 8:33 en la plataforma número 2 de la estación donde, a esa hora hace una década, la formación del Sarmiento detuvo su marcha e impactó contra los paragolpes de contención.

“Ese sonido que se acaba de escuchar nos despierta la memoria, no deja que se duerma, no la deja morir. Nos llama a reflexionar sobre los que nos pasó, porque la tragedia de Once nos pasó a todos. Junto a un tren destrozado quedaron 800 heridos y las víctimas de 52 inocentes. Cada uno de ellos y ellas vuelven a este lugar cuando escuchamos sus nombres”, expresó Leuco.

Tras leer los nombres de cada una de las víctimas fatales, familiares y amigos remarcaron que “viven en nuestros corazones” y brindaron un aplauso en homenaje. Asimismo, en medio de un silencio absoluto, finalmente descubrieron una placa conmemorativa para recordar a los 52 pasajeros que perdieron la vida en la tragedia. “Once nos pasó a todos”, sostuvieron en el comunicado.

Que se ratifique las condenas que quedan pendientes

En 2013 se elevó la causa a juicio oral con 28 procesados por los delitos de “defraudación contra la administración pública” y “descarrilamiento culposo”, y el 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 dictó 21 condenas y 7 absoluciones.

A 10 años de esa tragedia, los condenados en un primer juicio oral gozan ya de libertad condicional o prisión domiciliaria, en tanto la Corte Suprema de Justicia tiene pendiente de resolución un recurso de queja de la defensa del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

El Máximo Tribunal dejó firmes las condenas de 18 de los acusados, incluido Marcos Córdoba, el maquinista del tren que chocó contra el anden de la estación.

La Corte Suprema, con la firma de los jueces Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, rechazó las apelaciones de los condenados a juicio oral por lo que las condenas quedaron firmes dando por concluido el proceso y sin nueva posibilidad de revisión.

“Cuando vemos llegar a estos jóvenes que hoy suben a estos trenes y hace 10 años eran chicos sepan que estos trenes se compraron con la sangre de 52 inocentes muertos por la corrupción”, recordó la diputada Rey.

“Dicen que el tiempo cura todo es una mentira. El tiempo da oportunidad de vivir con el dolor, a veces no se logra y el dolor enferma, se lleva otras vidas. En estos años hemos perdido compañeros muy valiosos. No sé si es porque es un numero redondo pero el dolor esta latente y lo que nos mantiene es estar unidos”, sostuvo. Además pidió condenas más duras contra la corrupción.

Las únicas situaciones procesales que quedaron pendientes son las de Jaime, cuyo caso fue enviado nuevamente a la Cámara de Casación en busca de un doble conforme, y del ex ministro de Planificación Federal, ya que su expediente no llegó a la Corte Suprema.