Jubilación: gente del Poder Judicial cobra más de $1 millón

Hay alrededor de 225.000 personas en la Argentina que reciben una jubilación o una pensión de privilegio. Se trata de haberes que tienen algún tipo de tratamiento especial y que, de por sí, pueden superar los $219.000 de tope que tendrán las personas que integran el régimen general a partir de marzo, aunque no siempre lo hacen.

Los regímenes especiales de jubilaciones pueden implicar un cambio de fórmula, aportes distintos y edades diferentes para acceder al beneficio.

En concreto, el Gobierno apuntó contra dos tipos grupos: los jueces y los integrantes del servicio diplomático. Esas fueron las precisiones del Presidente ante una consulta por una potencial reforma jubilatoria en el marco de las negociaciones con el FMI.

En el primer grupo, los jueces, hay 7252 jubilados y pensionados que tienen un haber promedio de $385.181. En el segundo grupo, “los diplomáticos”, hay 693 jubilados y pensionados que cobran un haber promedio de $444.508.

Los datos surgen del Boletín Estadístico de la Seguridad Social y están completos hasta diciembre de 2021.

Otra manera de distribuir los datos es por montos que cobran. Por ejemplo, hay 462 personas del Poder Judicial y una sola persona del régimen especial de Servicio Exterior que cobran jubilaciones o pensiones por un monto superior a $1 millón.

Más de $500.000, en cambio, cobran 3079 personas del primer grupo y 416 del segundo.

Cómo sería la modificación que plantea el Gobierno sobre las jubilaciones especiales

“Cualquier modificación que se haga sobre las reglas del juego de cualquier sistema previsional, incluyendo el del Poder Judicial, se hace siempre sobre el futuro, no sobre quienes ya son beneficiarios, porque estas personas tienen derechos adquiridos que no pueden ser afectados y una modificación allí no resiste una demanda judicial”, explica Rafael Rofman, director del Programa de Protección Social de Cippec.

Por lo tanto, explica Rofman, el efecto es limitado. Otro dato que aporta el especialista: el sistema de jubilaciones del Poder Judicial solo consume 0,07 puntos del PBI en términos de gasto, y el del Servicio Exterior, un centésimo de un punto. “Cualquier cosa que se haga en este sentido tiene impacto limitado sobre el gasto público”, suma.

Si bien en términos fiscales son muy chicos, “estos programas tienen problemas de justicia y de equidad porque son ciudadanos que cobran beneficios en condiciones distintas de las del resto”, detalla.

Qué cambios sobre las jubilaciones impulsa el Gobierno

El presidente Alberto Fernández confirmó ayer que analizan cambiar el sistema jubilatorio de jueces y embajadores, pero no el de los docentes: “De lo que se habla es de los regímenes especiales de privilegio, básicamente están embajadores y jueces”.

También aportó al debate Martín Guzmán, ministro de Economía: “No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro Gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley”, escribió en su cuenta de Twitter.

“En la misma línea, se realizará un estudio focalizado en los regímenes especiales alcanzados por la Ley 27.546, que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional”, siguió, en referencia a la norma que crea el Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y Ministerio Público de la Nación.

