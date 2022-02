Cronología de las tensiones entre Ucrania, Rusia y Occidente

Ucrania y Rusia están enfrentadas desde que el gobierno ruso anexó la península de Crimea en 2014 y los vínculos empeoraron con el conflicto en el este ucraniano, donde el gobierno de Vladimir Putin es acusado de apoyar a los separatistas, algo que el Kremlin niega.

Las últimas noticias llegaron este 15 de febrero, con la retirada de parte de las tropas rusas, un anuncio recibido con suspicacia por Occidente. Ucrania, que cree los rumores de una incursión militar para el 16 de febrero, cava trincheras en la frontera.

Esta es una cronología de los acontecimientos de los últimos cuatro meses:

Noviembre y diciembre de 2021: aumentan los temores a una ofensiva militar rusa

10 de noviembre de 2021: Estados Unidos pide revela a Rusia tras detectar movimientos "habituales" de tropas en la frontera con Ucrania . En abril, asegura, Moscú ya había concentrado unos 100.000 militares en la frontera.

Vladimir Putin, acusa a los occidentales de exacerbar las tensiones entregando armamento moderno a Ucrania y realizando "ejercicios militares provocadores" en el mar Negro y cerca de sus fronteras.

28 de noviembre: Ucrania afirma que Rusia tiene apostados cerca de 92.000 soldados en sus fronteras. Moscú acusa a Ucrania de desplazar tropas hacia el este del país.

7 de diciembre: el presidente estadounidense Joe Biden amenazó a Putin con "graves sanciones" económicas si invaden Ucrania , en una cumbre bilateral virtual. El presidente ruso exige "garantías jurídicas" de que Ucrania no se adherirá a la OTAN.

Moscú presenta dos borradores de tratados para prohibir cualquier ampliación de la OTAN y el establecimiento de bases militares estadounidenses en países de la antigua órbita soviética.

Enero de 2022: estallan profundas "divergencias" y llueven las advertencias



10 de enero: rusos y estadounidenses inician unas tensas negociaciones en Ginebra.

12 de enero: la OTAN y Rusia constataron sus profundas "divergencias sobre la seguridad en Europa", al final de un consejo bilateral en Bruselas.

18 de enero: Rusia comienza a desplegar soldados en Bielorrusia. Washington anuncia una ayuda de 200 millones de dólares adicionales en materia de seguridad para Ucrania.

21 de enero: el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, se reúnen en Ginebra.

24 de enero: la OTAN anuncia que está pronta para reforzar sus defensas en Europa del este enviando tropas, barcos y aviones de combate. Washington pone a 8.500 militares en alerta. Tras haber acusado a Estados Unidos de exacerbar las tensiones, Moscú inicia nuevas maniobras militares cerca de Ucrania y en Crimea.

26 de enero: Estados Unidos rechaza los reclamos de Rusia pero propone buscar una "vía diplomática seria". Emisarios de Rusia y Ucrania se reúnen en París con mediadores de Francia y Alemania para intentar reactivar el proceso de paz en el este de Ucrania .

27 de enero: el gobierno chino considera "razonables" las preocupaciones de Rusia por su seguridad.

Febrero de 2022: riesgo de guerra en Europa

2 de febrero: Washington envía 3.000 soldados más a Europa del Este, para defender a los países de la OTAN. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ofrece a acoger una cumbre entre Rusia y Ucrania en su territorio.

7 de febrero: Putin se declara dispuesto a adoptar "compromisos" tras un cara a cara en el Kremlin con el presidente francés, Emmanuel Macron, cuyo país ejerce la presidencia semestral de la Unión Europea (UE).

La UE invita a Rusia a unas conversaciones sobre seguridad en el marco de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).

10 de febrero: los ejércitos ruso y bielorruso emprenden maniobras de envergadura en Bielorrusia, por diez días. Biden insta a los estadounidenses a abandonar Ucrania "ahora".

11 de febrero: la OTAN insiste en el "riesgo real de un nuevo conflicto armado" en Europa. Varios países instan a sus conciudadanos a dejar Ucrania lo antes posible.

Para el Kremlin, las discusiones celebradas entre Rusia, Ucrania, Alemania y Francia la víspera, en Berlín, no arrojaron "ningún resultado". Estados Unidos afirma que una invasión rusa de Ucrania podría producirse "en cualquier momento" y decide enviar 3.000 soldados adicionales a Polonia.

12 de febrero: Ucrania afirma que las advertencias de Estados Unidos acerca de una invasión rusa atizan "el pánico". Moscú, que emprendió nuevas maniobras navales en el mar Negro, anuncia que reducirá sus personal diplomático en Kiev.

Putin tilda de "especulación provocadora" las acusaciones contra Rusia, durante una llamada telefónica con Macron, quien reitera que los occidentales están "decididos a reaccionar" en caso de agresión.

En otra conversación telefónica, Joe Biden advierte a Putin que un ataque de Rusia a Ucrania tendrá "rápidos y severos costos". El asesor diplomático de Putin critica el "auge" de la "histeria" norteamericana sobre la situación en torno a Ucrania.

14 de febrero: Estados Unidos decide trasladar su embajada de Kiev a Lviv, en el oeste del país. Boris Johnson pide a Vladimir Putin que se aleje del "precipicio" por considerar posible una invasión rusa "en 48 horas".

Serguéi Lavrov propone a Vladimir Putin "prolongar y ampliar" el diálogo con los occidentales, estimando que "siempre había una oportunidad" de encontrar un compromiso.

15 de febrero: el Kremlin confirma el comienzo de una retirada de las fuerzas rusas estacionadas cerca de las fronteras de Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró después que no quiere una guerra. "¿Lo queremos o no? Por supuesto que no.

El anuncio es considerado la primera señal de distensión por parte del Kremlin pero no se sabe a cuántos soldados fueron retirados de los más de 100.000 militares en la frontera con Ucrania desde diciembre.

La retirada de algunas tropas fue recibida con entusiasmo en Ucrania, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, aseguró que su país, junto a sus aliados occidentales había "logrado impedir una nueva escalada rusa".

Francia considera un "signo positivo" la retirada de tropas rusas, dijo el portavoz del gobierno francés, Gabriel Attal. "Si se confirma, esto sería un signo positivo, un signo de la desescalada que pedimos con todas nuestras fuerzas desde hace semanas", aseguró.

"El hecho que sepamos ahora que algunas tropas están siendo retiradas es una buena señal. Esperamos que otras seguirán", dijo el canciller alemán, Olaf Scholz. También aseguró que para los países europeos "está claro que la seguridad duradera no se puede alcanzar contra Rusia, sólo con Rusia".

16 de febrero: Rusia aumenta su presencia en la frontera con Ucrania con al menos "7.000 militares", algunos de ellos llegando, aseguró un alto funcionario de la Casa Blanca, quien calificó de "falso" el anuncio de Moscú de una retirada de fuerzas.

"Ayer el gobierno ruso anunció que estaba retirando tropas de la frontera con Ucrania (...), pero ahora sabemos que eso es falso. De hecho, hemos confirmado que en los últimos días Rusia ha incrementado su presencia a lo largo de la frontera ucraniana de hasta 7.000 soldados, algunos de los cuales llegaron hoy", dijo el alto funcionario a los periodistas, que pidió el anonimato.

17 de febrero: El viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Vershinín, acusó a Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU, de incumplir los acuerdos de Minsk de 2015, la misma acusación que vertió el embajador ucraniano ante la ONU.

18 de febrero: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo estar "convencido" de que el mandatario ruso, Vladimir Putin, decidió invadir Ucrania, pero agregó que todavía hay espacio para elegir entre "guerra" y "diplomacia".

"Estoy convencido de que ha tomado la decisión. Tenemos motivos para creer eso", dijo Biden en declaraciones desde la Casa Blanca, señalando que un ataque podría producirse en la próxima "semana" o "días".

19 de febrero: Los presidentes francés Emmanuel Macron y ruso Vladimir Putin conversan telefónicamente sobre la tensa situación entre los países occidentales y Rusia en torno a Ucrania. Acordaron hacer todo lo posible para lograr un alto el fuego.

Los dos dirigentes coincidieron también, durante dicha conversación por teléfono, en "la necesidad de dar prioridad a una solución diplomática a la crisis actual y de hacer todo lo posible para conseguirla", añadió la presidencia francesa.

20 de febrero: Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Estados Unidos, Joe Biden, aceptaron "en principio" participar en una cumbre propuesta por Francia para evitar una invasión rusa de Ucrania, en un nuevo esfuerzo diplomático para contener la crisis.

La cumbre propuesta por el gobernante francés, Emmanuel Macron, será seguida de una cita con "todas las partes involucradas" en esta crisis en la que se abordará "la seguridad y la estabilidad estratégica en Europa".

21 de febrero: Vladimir Putin reconoció la independencia de los territorios separatistas prorrusos de Ucrania y anunció la firma de acuerdos de "amistad y ayuda mutua". "Considero necesario tomar esta decisión", comenzó diciendo.

Y agregó: "Reconozco nmediatamente la independencia de la República Popular de Donetsk y de la República Popular de Lugansk". Al mismo tiempo, pidió al Parlamento ruso "que apruebe esta decisión y ratifique después los acuerdos de amistad y ayuda mutua".

Más tarde, el canciller alemán Olaf Scholz y los presidentes francés Emmanuel Macron y estadounidense Joe Biden señalaron que la decisión del mandatario ruso Vladimir Putin de reconocer la independencia de las regiones rebeldes "no quedará sin respuesta".

Los tres líderes "están de acuerdo en que esta medida unilateral de Rusia constituye una violación clara" de los acuerdos de paz de Minsk para solucionar el conflicto ucraniano, dijo la cancillería alemana en un comunicado publicado tras una entrevista.