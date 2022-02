Oriana Sabatini protagonizó la tapa de una revista en Francia

—¡Mamá, estoy en la portada de una revista!

—Oriana, diosa.

La conversación entre Oriana Sabatini y Catherine Fulop fue a través de Twitter, pero en privado seguro reveló más detalles íntimos. Es que la cantante argentina fue elegida para realizar una producción fotográfica para la tapa de la revista francesa L’Officiel. Se trata de una publicación de alta moda en donde se encuentran las mejores marcas y por la que han pasado las modelos internacionales más conocidas.

“Oriana Sabatini, Miss joya”, presenta en su portada la revista para la cual la actriz posó con un conjunto estampado azul, color que combinó con las letras de la publicación. Allí, además, luce un importante reloj de una reconocida marca y un anillo de diamantes. Según se ve, Oriana realizó la producción fotográfica hace algunas semanas, antes de teñirse sus cejas. En la imagen las tiene de su color original y actualmente las usa de color rubio platinado, una moda internacional que ella impuso en la Argentina.

La hija mayor de Cathy Fulop y Ova Sabatini tiene 25 años y una carrera artística prometedora. Desde chica supo lo que quería y se preparó para ello. Pese a la popularidad de su familia (además de su madre, su tía es la reconocida tenista Gabriela Sabatini), ella decidió formarse y buscar su propio camino: debutó como actriz en la televisión uruguaya en Porque te quiero así (2011) y luego de mostrar su talento como cantante en el living de Susana Giménez, Cris Morena la convocó para su primer protagónico : Aliados, en 2013, para la pantalla de Telefe.

Más tarde llegaron Kally’s Mashup, Perdida, Secreto bien guardado y ¿Qué te juegas?. Entre ficciones nacionales e internacionales, también hizo participaciones en la pantalla grande, carrera para la cual había viajado a Nueva York: allí estudió cine durante un año.

También hizo teatro (El club del hit y musical con Aliados), pero sin dudas, lo que más la marcó en el último tiempo fue su carrera musical: se lanzó como solista y grabó con grandes artistas.

recibió muchos premios y estatuillas que fue acumulando a lo largo de su carrera y que guarda en sus dos casas: la de Buenos Aires, en donde vivía con su familia; y la de Torino, en Italia, en donde reside por con Paulo Dybala desde que decidió instalarse con él.

En el amor

Su historia de amor comenzó allá por el 2018, pero recién lo blanquearon cuando terminó el Mundial de Rusia. Es que no tenían intenciones de que se especulase entre su relación y el rendimiento del jugador en la selección Argentina. Primero tuvieron una relación a distancia, y luego ella decidió viajar y mudarse con su novio. De todas formas, tenía en claro que no dejaría su carrera y todo lo que había conseguido hasta antes de conocerlo. Así las cosas, ella sigue triunfando en el exterior y no solo continúa sacando nuevos temas, sino que de a poco comenzó a incursionar en el mundo de la moda.

En la Argentina ya había hecho campañas, producciones y había sido la cara de reconocidas marcas. Es por eso tampoco es casualidad que la hayan convocado para ser la tapa de la revista de moda más importante de Francia, desde donde siguen de cerca los pasos de Oriana, que así, solo por su nombre de pila, se prensa en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi seis millones de seguidores. En tanto, a mitad de año finaliza el contrato de Dybala en la Juventus y la prensa italiana especula que el jugador podría continuar su carrera en la Premier League, de Inglaterra.

En el país que sea, y a la distancia o in situ, Oriana Sabatini pisa fuerte en el ambiente artístico y también en el mundo de la moda porque, tal como lo soñó desde chica, logra todo lo que se propone. Y mientras vive su apasionante historia de amor con Paulo Dybala, se permite equilibrarla con su rol de actriz, cantante y modelo. Y superando lo que ella misma supo proyectar cuando comenzó su carrera.

Fuente: Infobae