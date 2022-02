Pablo Yedlin: "Manzur tiene destino nacional"

El senador Pablo Yedlin consideró que no es tiempo de hablar de política pero avizora que el Jefe de Gabinete está dentro de la continuidad del gobierno nacional.

El senador nacional por el Frente de Todos, Pablo Yedlin, aseguró que no tiene en mente hacer campaña para el 2023, pensando en la gobernación, atento a que tiene por delante 6 años de gestión en el Congreso y que todo lo que se especula sobre su futuro se hace porque "algo hay que escribir en el verano", dijo en diálogo con Los Primeros TV.

Sostuvo que "si hay alguien que no está en el tema electoral soy yo".

Yedlin expresó que falta mucho para las elecciones provinciales, que en estos momentos donde hay otras prioridades es importante pensar en el día a día. Sin embargo, consideró que el futuro del Jefe de Gabinete, Juan Manzur, gobernador de la provincia en uso de licencia, "tiene destino nacional, eso me parece".

Para el actual presidente de la comisión de Salud del Senado Nacional el gobierno nacional puede pensar en su continuidad si logra revertir algunos indicadores negativos como la inflación, la pobreza y la desocupación, y dentro de esa continuidad Manzur es una parte importante".

Acuerdo con el FMI

El senador por Tucumán confía que las cámaras de senadores y diputados aprobará el acuerdo que el gobierno nacional está próximo a cerrar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aclaró que el Congreso no podrá modificar el acuerdo, solo debe limitarse a su aprobación o rechazo. Además, estimó que dentro de la coalición oficialista habrá "compañeros que den quórum y se abstenga de votar, pero también habrá otros que lo aprueben".

También indicó que "habrá referentes de los partidos gobernantes, peronismo y oposición, que acompañarán con su voto la aprobación del acuerdo porque entienden que es importante que la Argentina no entre en default. En ese caso, se perderá cualquier posibilidad de financiamiento del Banco Mundial y de cualquier privado, y la verdad que esa es una situación indeseable para el país".

Para Yedlin "obtener la aprobación del convenio con el FMI es darle a la Argentina un margen para poder seguir creciendo en estos años que vienen".

Sobre la renuncia de Máximo Kirchner expresó: “No coincido con la actitud que tomó Máximo. La entiendo. Comparto mucho de los fundamentos (de la carta), pero creo que nos equivocamos si creemos que dividiendo el espacio que tanto nos costó formar vamos a tener una chance”.

En cuanto al préstamo tomado con el organismo internacional durante el gobierno anterior, el legislador resaltó que “el crédito es poco claro, poco transparente, nunca hemos podido saber dónde se usaron esos recursos, básicamente la gran mayoría se fugaron del país” y se tomó con un “objetivo claramente electoral”.

La pandemia está pasando

Analizando el contexto actual de la pandemia de coronavirus, el senador manifestó que "está pasando. Todavía no terminó y obviamente no vamos a volver a lo que el año 2020, eso quedará en nuestra historia personal como un año distinto a lo que vivimos y a lo que viviremos. Pero es probable que después de esta ola Ómicron, donde están bajando los casos positivos, tal vez tengamos algunos recreítos. Eso se podrá prolongar en la medida que nosotros sostengamos la vacunación con los respectivos refuerzos y que terminemos de vacunar a aquellos que no se han vacunado".