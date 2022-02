Un camionero murió aplastado por la puerta de su vehículo

Un camionero de 60 años, identificado como Eduardo Arellano, perdió la vida este domingo en un fatal accidente sufrido en las instalaciones del frigorífico en el que trabajaba, en la ciudad de Bahía Blanca.

El hecho ocurrió poco después del mediodía, cuando la víctima intentó subir a un camión que se había desplazado hacia adelante, con la intención de frenarlo, según informó oficialmente Defensa Civil.

En esa dirección, se detalló que el hombre fue aplastado por la puerta de la cabina del camión, que impactó contra una construcción existente en un playón interno del frigorífico Incob (Industria de la Carne Obrera), ubicado en el kilómetro 693 de la ruta nacional 3, en las afueras de la ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires.

"Tras un llamado al servicio de emergencias 911, acudieron personal de bomberos y Defensa Civil, quienes hallaron sin vida al hombre", agregaron las fuentes. De acuerdo a algunas versiones, el hombre se encontraba lavando su camión y ya se encontraba fuera de turno.

En el lugar, una empresa recuperada por sus trabajadores hace más de una década, trabajó personal de Policía Científica, junto a integrantes del Comando de Patrullas, para determinar las causas del accidente.

También formaron parte del operativo personal de Defensa Civil y Bomberos Voluntarios de Ingeniero White.

Un camión colgado de un puente

El acoplado de un camión permaneció durante unas seis horas cruzado en un acceso de la avenida General Paz, a la altura del barrio de Liniers, como consecuencia de una falla en los frenos del vehículo, lo que generó la interrupción del tránsito y complicaciones en la circulación vehicular durante toda la mañana del jueves.

El incidente se registró en la subida a la avenida General Paz de la calle Ramón Falcón y Rivadavia, cuando el conductor perdió el control del camión porque los frenos no funcionaron y el acoplado quedó colgado en el acceso, lo que generó que un colectivo de la línea 168 chocara con el eje trasero del camión.

"Llegué a la pendiente y se me bloqueó el camión, se me apagó. Quedó sin freno y se me empezó a venir para abajo. Había autos, había colectivos y lo único que atiné para no hacer una catástrofe fue tirar el camión para que me frenara el guardrail", relató el chofer, quien afortunadamente no sufrió heridas.

El último martes, en tanto, dos personas resultaron heridas y un conductor quedó atrapado en su vehículo este martes al chocar dos autos y dos camiones en la autopista del Oeste, a la altura de la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, mano a ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió cerca de las 7.45 en el kilómetro 41.500. Tras casi tres horas de trabajo, los Bomberos Voluntarios de Moreno lograron rescatar a uno de los camioneros que se encontraba atrapado entre los hierros retorcidos de la cabina.

El hombre, que se encontraba consciente al momento de ser rescatado, fue trasladado en ambulancia a un hospital de la zona.

Como resultado del impacto, dos personas sufrieron heridas y fueron asistidas por bomberos y servicio de emergencia local.

Fuente: Clarín