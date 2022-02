Colposcopía: de qué se trata y quiénes deben realizarla

La referente del Programa Provincial de Cáncer de Cuello de Útero, doctora Italia Vega, explicó que se trata de un estudio de magnificación del cuello de útero, de la vulva y la vagina, para buscar lesiones puntuales que estén relacionadas con la infección del virus del VPH. Hoy Tucumán cuenta con tecnología de avanzada y es pionera en el país en el uso de un aparato de última generación llamado Eva Colpo.

¨Para este estudio, se utiliza un aparato llamado colposcopio, que funciona como un microscopio con una fuente de luz y lo que hace es magnificar la imagen el cuello del útero para focalizar estas lesiones provocadas por el virus¨, indicó Vega.

En tanto, aclaró que este no es un estudio que se realiza en primera instancia, es decir que para la prevención del cáncer de cuello de útero, en primera instancia, se realiza el test de VPH y el Papanicolaou: ¨Cuando estos dos estudios arrojan un resultado que no es normal o infieren que puede haber alguna lesión, en segunda medida se realiza este estudio de mayor complejidad que permite puntualizar dónde se encuentran las lesiones¨.

En relación a esto último, la especialista dijo que el hecho de que una mujer llegue a la instancia de realizarse una colposcopía, no significa que tengan una lesión de gravedad en el útero: ¨Esto es una forma de controlar y prevenir el cáncer de cuello de útero¨.

Quiénes pueden hacerse

Respecto a quiénes pueden hacerse este estudio, Vega dijo que desde el programa que tiene a cargo les realizan el test de VPH y el Papanicolaou a mujeres a partir de los 25 años: ¨Si el test es positivo o el Pap informa una duda diagnóstica, la paciente debe hacerse una colposcopía. Para ello, la provincia cuenta con 18 nodos ubicados en diferentes puntos, con profesionales capacitados y especializados para realizar esta práctica¨.

Por último, la profesional aseguró que la técnica es muy parecida a la toma del Pap, por lo que la preparación previa de la paciente debe ser la misma: no haber tenido relaciones sexuales 48 horas antes, que no estén con sangrado menstrual y que no se hayan colocado óvulos vaginales.

¨Esta estrategia de ampliar los lugares para la realización de este estudio fue impulsada por el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, en pos de que las mujeres tengan mejor accesibilidad a la hora de la prevención y de descentralizar la atención en el tercer nivel¨, cerró.

¿Qué sucede durante una colposcopia y una biopsia?

Durante una colposcopia y una biopsia te acuestas en una camilla como si fueran a hacerte un examen pélvico. Luego, tu doctor te introduce un espéculo en tu vagina. Una vez adentro, lo abre suavemente para separar las paredes de la vagina y poder ver muy bien tu cuello uterino.

Después, lava tu cuello uterino con un líquido similar al vinagre. Este líquido hace que sea más fácil ver las células anormales. Luego, observa tu cuello uterino a través de un colposcopio, que es un instrumento que parece un par de binoculares sobre una base, y que tiene una luz brillante. El colposcopio solo se usa para mirar, en realidad no te toca ni entra en tu vagina.

Si tu doctor nota algo que no parece ser normal, te hará una biopsia. Esto quiere decir que tomará una pequeña muestra de tejido y la enviará a un laboratorio.

Hay dos (2) tipos de biopsias: una consiste en tomar una muestra de tejido del exterior de tu cuello uterino. La otra consiste en tomar la muestra de tejido del interior de la abertura de tu cuello uterino. A veces, es necesario hacer más de una biopsia.

Una colposcopia y una biopsia tardan apenas de 5 a 10 minutos.

Fuente: MSP