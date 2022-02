El Gobierno avanzará en el recorte de subsidios y un revalúo

Recortar los gastos vía subsidios y aumentar la recaudación, sin crear nuevos impuestos. Esas dos reglas básicas de la economía negocia el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional para conseguir un préstamo que ayude a pagar el que había tomado la administración de Mauricio Macri y del que restan abonar más de 40.000 millones de dólares. Según la hoja de ruta que trascendió hasta ahora, para este año se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del PBI; para 2023 bajaría a 1,9%; y para 2024, a 0,9%.

"El recorte del gasto será a través de los subsidios. Y no sólo de los energéticos. En todas las áreas de gobierno hay subsidios que se irán revisando. Hay gastos vinculados a la pandemia que este año tienen que bajar, según explicó Martín Guzmán, incluso para las vacunas. También el año pasado tuviste más de 30.000 millones del Previaje que ahora no van a estar", explicó una alta fuente oficial a Clarín.

Otro funcionario al tanto de la negociación agregó: "Relacionado con la pandemia tuviste los Repro para ayudar a las empresas a pagar los salarios, de manera más masiva, y ahora volverán a ser el programa original. En el caso del Previaje se va a achicar. También puede haber algún retoque en Transporte, aunque en ese caso lo consideramos casi una parte del salario de los argentinos. Pero el grueso del recorte tiene que venir por lado de la energía y es donde está nuestra mayor disputa interna".

Como ya contó Clarín, los subsidios a la energía implicaron un gasto de cerca de 11.000 millones de dólares el año pasado. Y en menos de dos meses de 2022, según las planillas oficiales de ejecución presupuestaria, ya se insumieron unos 135.000 millones de pesos, más de 1.000 millones dólares a la cotización oficial. Es el chorro que hay cortar.

El otro caño grueso de subsidios corresponde a lo que se conoce como gasto social. En menos de dos meses, en este caso, ya se desembolsaron cerca de 43.000 millones de pesos entre la Tarjeta Alimentar (que hoy es plata directa que se deposita en la misma cuenta de la AUH) y el Plan Potenciar Trabajo, unos 16.000 pesos por mes que recibe 1,2 millón de beneficiarios.

Cómo anticipó este diario hace una semana, el Gobierno ya decidió que no ampliará el cupo de este último programa como reclaman las organizaciones piqueteras, sobre todo las opositoras. Esto lo dijeron funcionarios públicamente. Y lo que agregan en privado es que en realidad debería haber una reducción, por la incorporación de los beneficiarios del Potenciar a "empleos genuinos".

Un funcionario calcula que unos 5.000 planes se van dando de baja mensualmente por esta reactivación económica. Este viernes, por caso, los ministros de Desarrollo Social (Juan Zabaleta) y Turismo (Matías Lammens) anunciaron una movida de este tipo que incluía a 4.000 gastronómicos.

La mejora de la recaudación y la ayuda externa

La otra parte de la reducción del déficit debería llegar vía recaudación. Para evitar una ruptura con la oposición que haga peligrar la aprobación del memorándum en el Congreso, desde el oficialismo aseguran que no se crearán nuevos impuestos. Ni siquiera habría un bis del impuesto a las grandes fortunas que rigió en 2021 y tuvo el sello de Máximo Kirchner.

En algún momento, dentro de La Cámpora y el kirchnerismo más duro se llegó a discutir la posibilidad de intentar convertirlo en un gravamen permanente e incluso encargaron encuestas que mostraban un acompañamiento de la opinión pública, bajo la lógica de que paguen más los que más tienen.

Pero hoy no parece haber plafón político para una medida de este tipo y en el Gobierno descartan cualquier posibilidad de repetir ese impuesto en el 2022. Sin embargo, mantiene la idea de que los sectores más pudientes aporten lo suyo. Un caso claro es la segmentación de tarifas energéticas que planea quitar subsidios a los usuarios de mayores ingresos o mejores propiedades.

Y otra medida que se conversa con el Fondo (según confirmaron dos fuentes oficiales) es volver a la carga con un revalúo inmobiliario, que en el caso de la Nación está pensado para que impacte en la recaudación de Bienes Personales, que grava un porcentaje sobre el patrimonio de las personas.

"Ya hubo intentos de revalúo en Provincia, con Vidal, y en Ciudad, con Larreta, y nunca se terminó de avanzar. Pero está claro que hay inmuebles y campos, sobre todos lo que no es nuevo, que tiene un costo fiscal bajísimo y no puede ser que se calculen los impuestos sobre esas bases", explicó uno de los funcionarios. También en el Gobierno insisten en que el combate a la evasión impositiva ayudará a mejorar la recaudación. Aunque reconocen que no en la envergadura que requiere una reducción del déficit como el que se negocia.

¿Y cómo se financiará ese déficit, si parte del acuerdo con el FMI es reducir la emisión?, consultó Clarín. "Como lo sugirió el Fondo en la carta que se conoció, con la ayuda de países amigos de Argentina. A eso fue el Presidente a China y a Rusia y le fue muy bien", respondió.

Fuente: Clarín