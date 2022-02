Tragedia en el show de Fátima Florez en Mar del Plata

Una mujer de 38 años falleció en el show que realiza Fátima Florez en el teatro Roxy de Mar del Plata. La función de “Fátima es camaleónica” tuvo que ser suspendida a las 23.30, a menos de media hora de que termine.

Según señalaron medios locales, la mujer estaba con su marido cuando se dirigió al baño en plena función. La mujer se desvaneció en el baño del teatro y fue asistida por personas que estaban en el lugar.

La rápida llegada del SAME -tardó cuatro minutos- y las maniobras de los médicos que intentaron reanimarla a través de maniobras de RCP y con un desfibrilador no fueron suficientes para salvarla.

Noticia en desarrollo.

Fátima Florez la rompe en Mar del Plata

Fátima Florez está brillando en la temporada marplatense con su obra "Fátima es camaleónica", donde además de exhibir su talento para el humor, el baile y la imitación, aprovecha la ocasión para empoderar a la mujer en su rol de líder. "Es un poder, el de la mujer, que está más presente -explicó- y que hay que hacerlo valer en tiempos en los que cambió la sociedad y hubo una evolución".

Después de un freno obligado por su contagio de coronavirus, Florez regresó a las tablas del Roxy del Centro de Arte Radio City, donde llena la sala noche tras noche, de martes a domingos, con un espectáculo que alterna momentos musicales y humorísticos con actos de magia a cargo del mago Emanuel, y otros de interacción con el público, que tiene la posibilidad de incidir en la elección de los personajes dentro del amplio abanico de la comediante.

Soy una mujer de teatro y una guerrera de toda la vida que siempre se pone al hombro lo que sea. Me encantan los desafíos y este show es una puesta en escena muy grande y el público que viene a verlo, lo agradece y hace el boca a boca", destaca la imitadora, quien a lo largo de la obra le rinde tributo a estrellas internacionales como Liza Minnelli, Madonna y Lady Gaga y también locales del mundo del espectáculo y la televisión, como Mirtha Legrand, Susana, Moria Casán y Nacha Guevara.

Más allá de sus personificaciones, hay un espacio del espectáculo en el que Fátima se muestra al natural para demostrar que es posible construir sus personajes a partir de "captarles el alma", exacerbando su gestualidad, pose corporal y sus voces, al margen de la vestimenta o una máscara.

"Desde que arranqué me desenvuelvo con con muchísima libertad. Para mí, el artista no debe estructurarse. Hace diez años que tengo mi espectáculo, aunque cuando empecé no era como ahora que todo avanzó y que las mujeres pudimos dar estos pasos. Antes nos costaba diez veces más que al resto. Era muy difícil. Ahora, una se va haciendo como de teflón y de hierro. Yo nunca pierdo las ganas. Más bien lo contrario; siempre me genera ese nervio desde el primer día.

Fuente: TN