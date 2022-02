Stolbizer dijo que el Gobierno de Alberto "se va a pique"

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer, advirtió que el gobierno de Alberto Fernández está "muy débil" y "se va a pique", producto del "mal resultado electoral" en las elecciones legislativas de 2021 y la "actitud del kirchnerismo".

"Buscan despegarse de su propio gobierno por el mal resultado electoral, porque ven que es un gobierno que se va a pique", apuntó Stolbizer.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Margarita Stolbizer.

En diálogo con Modo Plager, el programa que conduce Débora Plager en Radio Rivadavia, la líder del GEN precisó: "Hay un acto de irresponsabilidad total de (la vicepresidenta) Cristina (Kirchner), que es no bancar a su gobierno hasta el último momento".



Consultada sobre su mirada respecto de los conflictos internos del Frente de Todos, Stolbizer precisó: "Lo que estamos viendo es producto del mal resultado electoral. No creo para nada y me parece que hay una tremenda hipocresía discursiva en el tema del Fondo Monetario Internacional".

Margarita Stolbizer: “Alberto Fernández no ha dejado macana sin hacer”

"Que hoy me vengan a contar los de La Cámpora que no apoyan esto...Cuando designaron a Albero Fernández, él no bajaba como el Che Guevara a ser el presidente de la Nación", ironizó.

En ese marco, la diputada nacional disparó: "A Alberto Fernández lo eligieron (como candidato) porque era simpático para el establishment, agradable para los sectores de la derecha y porque tenía un origen y una historia política más vinculada con los sectores de derecha que de izquierda. Lo pusieron por eso".Para Stolbizer, "la tensión interna en la coalición de gobierno es lo que hoy más afecta al Gobierno", y agregó: "A eso hay que sumarle las estupideces que el Presidente hace o dice".

"Veo que hay un Gobierno muy débil. Eso fue el mal resultado electoral, pero también la actitud del kirchnerismo: las cartas de Cristina, después la renuncia de Máximo (Kirchner como jefe de Bloque en la Cámara de Diputados)", argumentó.

En otro tramo de la entrevista, la dirigente de Juntos por el Cambio consideró que "la inflación condiciona toda la marcha de la economía".

"No hay dudas de que la economía doméstica está tremendamente impactada por el problema de la inflación, que es además el ajuste real y concreto que vivimos todos los días, aunque lo quieran negar", cuestionó Stolbizer.