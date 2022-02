El caso de Justin Fashan llevó al deporte a reflexionar

Este sábado 19 de febrero se celebra el Día Internacional contra la Homofobia en el Deporte en homenaje al nacimiento de Justin Fashanu, el primer futbolista de elite en reconocer públicamente que era homosexual a comienzos de 1990. Si bien se perfilaba para tener una carrera prometedora, la depresión en la que estaba sumido debido a la discriminación y marginación que sufrió por parte del entorno del fútbol y de la sociedad en general, sumado a una falsa denuncia por violación; lo condujo a quitarse la vida en 1998.

La vida de Justin Fashanu no fue nada fácil desde el comienzo: nacido un 19 de febrero de 1961 en Hackney, Londres, debió criarse junto a su hermano en un hogar donde fueron adoptados por una familia británica de Norfolk. Su madre biológica, una enfermera de Guyana vivía en condiciones de pobreza extrema, por lo que le resultaba imposible cuidarlos y prefirió enviarlos allí.

A los 17 años Justin tuvo su debut como futbolista en primera división, jugando para el Norwich City. Su destreza para jugar rápidamente fue advertida por entrenadores de grandes clubes. En la temporada 80-81, Fashanu consigue cerrar el pase más importante de su vida, cuando el poderoso Nottingham Forest, que venía de ganar la Copa de Europa, se contactó con él y le ofreció un millón de libras para que vistiera la camiseta de ese equipo.

Más allá de su talento con la pelota, a su entrenador, Brian Clough, le molestaban los rumores sobre su homosexualidad y sus salidas nocturnas, por lo que decidió dejarlo afuera del equipo. Clough mismo, en su autobiografía plantea textualmente que le dijo: “¿Dónde vas si quieres una barra de pan? A la panadería, supongo. ¿Dónde vas si quieres una pierna de cordero? A la carnicería, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sigues yendo a esos malditos clubs de maricas?”.

Fashanu fue cedido a préstamo al Southampton y, a partir de allí, comenzó a pasar por diversos equipos (Manchester City, West Ham, Ipswich Town) en los que no logró asentarse, no por sus aptitudes futbolísticas, sino por los rumores que lo condenaban

Declaración

En 1990 y aún siendo jugador profesional, en una entrevista al masivo diario británico The Sun, Justin Fashanu se animó a plantear públicamente que era homosexual, convirtiéndose en el primer futbolista en actividad que declaró su disidencia sexual. El título en su tapa decía: "La estrella del millón de libras: Soy gay". Dicha declaración le valió la discriminación social y el rechazo dentro del mundo deportivo, llevándolo a deambular por distintos clubes de ascenso.

En 1998, ya prácticamente retirado, un joven de 17 años lo acusó de violación. La prensa tomó el hecho como real, sin condena firme de la justicia. Se constató que la acusación era falsa, pero la investigación no se divulgó. Transitando una profunda depresión, Justin Fashanu se suicidó el 2 de Mayo de 1998, en Londres.

"Me he dado cuenta de que ya he sido condenado como culpable. No quiero ser más una vergüenza para mis amigos y familia (...) espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida y finalmente encuentre la paz”, escribió Fashanau en su carta de despedida.

En homenaje a su memoria y su coraje, cada 19 de Febrero es del Día Internacional contra la homofobia en el deporte.

Fuente: Info cielo