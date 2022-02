Alquileres: ¿Cuáles fueron las fallas de la ley vigente?

Tanto desde el oficialismo como desde la oposición coinciden en que la ley no funcionó. El detalle de los incrementos y del trabajo del Gobierno

En estos días, se volvió a poner en la mesa la problemática que surgió alrededor de la Ley de Alquileres sancionada hace poco más de 18 meses. El conflicto gira alrededor de la escalada de precios, que, según Reporte Inmobiliario, los aumentos entre febrero 2021 y febrero 2022 rondaron el 60%.

A modo de ejemplo, José Rozados, director de la entidad, detalló que un departamento usado de 2 ambientes en la Ciudad de Buenos Aires aumentó un 58%, mientras que el costo de un 3 ambientes se incrementó un 56%.

La suba de precios se dio a lo largo y lo ancho de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, una propiedad usada de 2 amientes y sin amenities sale aproximadamente $36.000. "Los datos están actualizados a este mes y son un promedio entre todos los barrios de la Ciudad. En barrios centrales, los montos superan holgadamente los $40.000 y en los periféricos que se encuentran en los barrios del sur y del oeste están cercanos a los $30.000", detalló el arquitecto en diálogo con A24.com.

En el interior del país, las cifras también se elevaron. Desde Reporte Inmobiliario, revelaron cómo se ubicaron los precios promedio de un departamento de dos ambiente a diciembre 2021:

Córdoba, $25.000.

Mendoza, $26.700.

Neuquén, $36.000.

Rosario, $25.000.

Salta, $29.000.

"Son valores de fines del año pasado. Es probable que estén algo por encima", alertó Rozados a este medio.

¿Qué pasó con la nueva ley de alquileres?

La Ley de Alquileres fue sancionada por el senado en junio de 2020, pero había recibido el aval de la Cámara Baja en noviembre de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri. Fue impulsada por el diputado nacional Daniel Lipovetzky y recibió el apoyo generalizado tanto del oficialismo como de la oposición.

A menos de 2 años de que entrara en vigencia, políticos, inmobiliarios, propietarios e inquilinos coinciden en que la ley no funcionó.

“Básicamente la nueva ley de alquileres lo que hizo fue aumentar el riesgo para los propietarios en dos aspectos cruciales: el plazo que se aumentó de 2 a 3 años; y una única actualización anual, la cual era incierta al principio. Genera todo un prejuicio financiero, ya que es el único precio de la economía que permanece congelado ese tiempo”, dijo a A24.com Rozados.

“Además del tema de garantías, y los distintos reclamos o arreglos q puede hacer el inquilino si considera que es una falta por parte del propietario en las condiciones del departamento”, amplió.

El oficialismo busca crear una comisión especial

En noviembre del año pasado, Sergio Massa, presidente de Diputados, anunció que trabajarían sobre una nueva normativa tras el fracaso de la reciente ley sancionada. A los días, designó a Marcela Passo para que liderara el proceso. Desde el entorno de la legisladora señalaron a A24.com que su idea es “generar una comisión especial para acelerar los tiempos”, aunque indicaron que no es algo que se vaya a solucionar en el corto plazo cuando inicie el periodo legislativo.

“Nosotros hasta que no iniciemos la actividad normal, no vamos a poder avanzar sobre el tema. Los puntos a cambiar van a surgir de la actividad parlamentaria que podamos desarrollar en comisiones con las partes intervinientes. No podemos adelantar mucho más porque en este caso se decidió escuchar a las partes como prioridad antes de elaborar el proyecto”, sostuvieron.

Tanto desde el oficialismo como desde la oposición apuntan a la modificación del plazo del contrato para volver a reducirlo a 2 años, y a trabajar tanto en el índice como en la periodicidad de las actualizaciones.

Cabe recordar que ante las subas en el valor del alquiler, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo este miércoles que el escenario actual se caracteriza por el hecho de que “el propietario reclama legítimamente una renta por su capital invertido, el inquilino no la puede pagar, y no hay estabilidad ni previsibilidad en la continuidad del contrato”.

Por su parte, la vocera del presidente, Gabriela Cerruti no descartó la aplicación de un impuesto a la vivienda ociosa para desalentar dicha situación.

Fuente: A24