Óscar Romero ya se entrena en Boca con sus compañeros

Finalmente, después de haber sido presentado en conferencia de prensa y elogiado a Juan Román Riquelme, Óscar Romero atraviesa su primer entrenamiento como flamante refuerzo de Boca.

A primera hora de este sábado, el volante paraguayo se vistió con la indumentaria xeneize y ya trabaja junto a sus nuevos compañeros en el complejo Pedro Pompilio. Si bien no estará disponible para el choque con Rosario Central de este domingo en el estadio José Amalfitani, la práctica matutina le servirá para ponerse a punto desde lo físico y futbolístico, y empezar a ser parte del grupo azul y oro.

Para Óscar Romero, no fue su primera vez en el predio de Boca. Hace 15 años, junto a su hermano Ángel, estuvieron en un puñado de entrenamientos con varios juveniles. Así lo recordó el N°11 en su presentación: "Tuvimos la oportunidad de venir a Boca en 2007, el año que Boca salió campeón de la Libertadores. Estuvimos en Casa Amarilla viviendo un tiempo largo. Hoy se me da a mí la oportunidad de volver después de muchos años. Uno no perdía la esperanza de volver, entrar a la Bombonera y darle alegría a la gente".

Además, admitió que Riquelme es su ídolo "desde chiquito" y que se encandiló al verlo de cerca en aquella época. "Como comenté, en el 2007 era chiquito. Estaba en Casa Amarilla y veía que entrenaban. Román fue un espejo para mí, ser como él. Recibir esa llamada de parte de él... para mí es un privilegio. Estoy muy feliz", explicó.

El probable equipo de Boca para recibir a Rosario Central

Con vistas al choque frente al Canalla del próximo domingo en Liniers, Sebastián Battaglia tiene en mente repetir la misma formación que venció 2-1 a Aldosivi en Mar del Plata la jornada pasada. De esta manera, se mantendría entre los titulares Diego González en lugar de Juan Ramírez, ausente días atrás por un golpe en su tobillo.

Así las cosas, el conjunto de La Ribera saldría con: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Diego González, Jorman Campuzano, Pol Fernández; Eduardo Salvio, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

