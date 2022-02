Es una ruta turística pero transitarla es un suplicio

Por la Ruta Provincia 325, circulan a diario vecinos de Sargento Moya, Capitán Cáceres, El Cercado, incluso desde Soldado Maldonado y habitantes de la ciudad de Monteros. A pesar del flujo vehicular, que incluye en su mayoría a motociclistas, la condición de la ruta implica un peligro, a lo que se le suman los violentos robos de los delincuentes que acechan la zona.

Desde hace años los vecinos de las comunas reclaman por el mal estado de la ruta. Los pozos, la falta de luz, implica que los que circulan, lo hagan a baja velocidad para no dañar los rodados. Sin embargo, a la larga, los vehículos se deterioran por los impactos. "Motos nuevas que quedan en mal estado por los pozos imposibles de esquivarlos" reconocen los vecinos de Capitán Cáceres.

Inseguridad

Pero eso es sólo uno de los graves problemas a los que se enfrentan día a día los habitantes del oeste del departamento Monteros. "Lo más peligroso es circular por la ruta para ir a trabajar o estudiar, porque sabemos que en algún momento nos aparecerán esos tipos para robarnos. Andan con armas y no les importa nada" afirma una de las vecinas de El Cercado, quién solicitó resguardo de su identidad.

Los vecinos reconocen que la frase que siempre dijeron es "hasta que no maten a alguien, la policía y el gobierno no hará nada" ¿Por qué esperar hasta que alguien pierda la vida o quedé en riesgo, para recién actuar? ¿Quién fue esa persona?

Embarazada

Gabriela Rojo sufrió un intento de asalto el lunes 14, cuando circulaba por la ruta 325, a la altura de El Cercado. Los delincuentes la acorralaron hasta hacerla caer de la moto. Ahora ella se encuentra internada, pero antes tuvo que ser intervenida por una cesárea, para que naciera su bebé, a los 8 meses.

Pero la tragedia ya se venía anunciando, con otros casos que salieron a la luz y dejaron en evidencia a un sistema de seguridad que no funciona ¿Qué harán ahora los responsables?

"El 21 de enero como a las 20 horas (todavía estaba de día) volvía en moto a mi casa por la ruta 325. Kilómetros antes de llegar a Capitán Cáceres dos chicos en una moto se me pusieron a la par y me pedían que merme la velocidad, mientras me mostraban un arma para robarme la moto; por suerte no me paralicé y pude meterme a una casa de la zona" contó otra vecina de la zona. "Después supe que semanas antes, robaron un celular cerca de la cancha de Capitán Cáceres".

"Luego de que me intentaron robar, fui a poner una denuncia en la comisaría de Capitán Cáceres, la cual no me quisieron tomar, ya que el único policía que estaba me dijo que ahora todo es por computadora y que no tenía ni internet, y que tampoco tienen móvil para salir a patrullar, que él a veces pone de su bolsillo para salir en su moto", denunció.

Tendencia

Con el caso de Gabriela y estos dos nuevos hechos, son tres situaciones de inseguridad entre enero y febrero "Pero nadie hace nada al respecto" indica Juan, quién sale a las 5 de su casa, en moto, para ir a trabajar en Concepción.

La vecina que logró liberarse del asalto en enero acota: "No puede ser que ninguno de los representantes de cada pueblo no ponga ni el mínimo interés en la seguridad y bienestar de su gente".

Mientras, Gabriela Rojo y su bebé pagaron las consecuencias ¿Hace falta más? Es lo que los vecinos se preguntan ahora.

FUENTE: Monterizos