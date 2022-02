España: segundo país de la UE con mayor cierre de empresas

España es el segundo país de la Unión Europea donde más empresas quebraron en 2021. En comparación 2020, año marcado por el confinamiento de la primera ola del coronavirus, en 2021 cerraron un 22,1% más de empresas. Rumanía se posiciona como el primer país en el que más empresas quebraron durante el año pasado.

Si nos fijamos en las pequeñas y medianas empresas han desparecido 300.000 pymes, según el Consejo General de Gestores Administrativos, quien apunta a que 400.000 empresas presentan serios problemas de liquidez.

Causas del cierre de los negocios

Muchos negocios tuvieron que cerrar durante 2021: el resultado, locales vacíos por todas partes. "Cada vez cierran más establecimientos". Un problema que no solo se concentran en Madrid, en Bilbao aseguran que muchos comercios también están cerrando: "No hay semana que no cierre alguno y luego el resto sobreviviendo malamente".

Koldo Uriarte es gerente de una tienda y cuenta que él no ha cerrado el negocio, pero que la situación está siendo "muy complicada para el pequeño comercio".

Las causas de que los establecimientos tengan que bajar la persiana son diversas: aumento del precio de la luz, la gasolina, el coronavirus, el precio del alquiler.

Cada vez se ven más locales vacíos en las calles y tiendas como la de Héctor, en el barrio Gótico de Barcelona, se lo plantean: "Hay momentos en los que ya no puedes más".

Con tanta oferta de locales disponibles y vacíos, muchos de ellos siguen estando con la persiana bajada.

Fuente: Antena3