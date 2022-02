“Estamos en una situación epidémica con disminución de casos”

“Falta muy poco para el comienzo de clases, los chicos que no fueron vacunados todavía con la primera dosis, estamos a tiempo. En caso de que no puedan por algún motivo llevarlos a nuestros nodos, los vacunaremos en las escuelas si los padres así lo deciden”, comenzó diciendo el funcionario.

Y prosiguió: “Estamos ante una situación epidémica con disminución de casos. Hoy tenemos 180 casos positivos, está disminuyendo la positividad y los pacientes internados en terapia intensiva con respirador. Esto es fruto de la gran campaña de vacunación que se implementó en Tucumán, gracias también al pase sanitario que hizo que muchas personas que no tenían decidido vacunarse lo hicieron, y por supuesto por el sacrificio de esos eventos masivos que tuvimos que restringir”.

Respecto a cómo funcionarán los autotest que se venden en farmacias, el titular de la cartera sanitaria explicó que a partir de ahora se notificarán los resultados en las estadísticas del parte diario.

“Dentro de los positivos están los detectados por nuestros nodos, tanto del Laboratorio de Salud Pública como hospitales del interior, por antígeno y PCR; por otro lado, tenemos los positivos en laboratorios privados, los positivos por nexo epidemiológico. Y vamos a notificar a partir de ahora, los positivos por autotest. Son pacientes que se autorefieren como positivos, luego de haberse hecho el test en la casa”, sostuvo.

A tiempo que agregó: “Los números de positivos diarios son reales. Hay personas que acuden a nuestros nodos a hisoparse porque son contacto estrecho, tienen toda la familia positiva y presentan síntomas, descartamos otras patologías y los consideramos como positivos. Por ello, se tienen que aislar, toda la conducta médica y epidemiológica es exactamente igual que una persona que da positiva por hisopado”.

Por otro lado, Medina Ruíz llamó a la población a extremar los cuidados por el feriado de carnaval que se aproxima.

“Quienes salen de la provincia por vacaciones o el carnaval, les pedimos que se cuiden, que usen el barbijo, que no contagien a sus familias o compañeros de trabajo. Esto es para preservar la vida. Al bajar los casos, bajan los pacientes graves, internados y fallecidos. Quizás no se lo puede ver pero el esfuerzo que se hizo en Tucumán tiene sus frutos, son personas que están vivas hoy y no hicieron un cuadro grave”, sintetizó.

Finalmente, recordó quiénes son las personas que deben recibir la cuarta dosis de vacuna contra el coronavirus. Está indicada para los pacientes mayores de 50 años que hayan sido inoculadas con dos dosis de Sinopharm y aquellas personas que tienen enfermedades que las inmunodeprime: patologías oncológicas, insuficiencia renal crónica, personas trasplantadas o con inmunosupresores que tengan colocada la dosis adicional (tercera dosis) y luego de 4 meses. Después de los cuatro meses de haber recibido la dosis adicional, ese grupo de personas accederá a la cuarta dosis que cumple la función de dosis de refuerzo, como se viene dando en el resto de la población.

Se actualizó el protocolo de Covid-19 para las personas privadas de su libertad

La subsecretaria del Ministerio de Salud, doctora Eliana Molina, explicó que el sistema sanitario cuenta con un protocolo con resolución del Siprosa ante la presencia de casos de Covid-19 en personas privadas de la libertad desde el inicio de la pandemia: “Realizamos una actualización en enero del 2022 de acuerdo a la situación epidemiológica, que incluye el aislamiento, visitas, traslados, ingresos y notificaciones ante casos confirmados y contactos estrechos”.

Además, la funcionaria remarcó la importancia del estricto cumplimiento del protocolo para evitar brotes epidémicos y contó que también se articuló para el seguimiento de personas con enfermedades crónicas o que requieran atención inmediata.

Fuente: MSP