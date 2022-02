Tini Stoessel habló sobre su vínculo con De Paul

Desde que Rodrigo De Paul confirmó que se separó de la mamá de sus hijos, Camila Homs, el rumor de un romance con Tini Stoessel comenzó a sonar con mucha más firmeza.

Tras un gesto de la mamá de Camila, que likeó un comentario sobre el supuesto affaire y con el que parecía haber confirmado la supuesta relación de Rodrigo y Tini, la cantante rompió el silencio y habló por primera vez sobre el tema.

"Me interesa aclarar que estoy soltera", aseguró Tini de manera contundente en una nota con el diario La Nación.

En plena entrevista, que se dio el 14 de febrero, el Día de los Enamorados, Tini contó que tanto ella como sus amigas están solteras pero que saldrían a celebrar igual.

"Estamos solteras todas (se ríe cómplice con sus amigas que la esperan para ir a celebrar la gran noche). Me mata que me quieren encasillar y meter en una relación", indicó la ex de Sebastián Yatra.

El pifie de Rodrigo De Paul que avivó rumores de romance con Tini Stoessel

Rodrigo De Paul metió el dedo en el teléfono y generó una serie de especulaciones sobre su historia privada con Tini Stoessel. El futbolista del Atlético de Madrid le dio like a una foto de la cantante y avivó las llamas de un posible romance.

Hasta el momento no hay más que un trascendido periodístico y De Paul sabe que su like iba a generar un revuelo bárbaro por lo que decidió quitarlo de inmediato.

La foto que likeo Rodrigo De Paul es la que publicamos aquí y que forma parte de un posteo en el Instagram oficial de Tini Stoessel.

"Circuló una foto de Tini Stoessel que subió antes de ayer donde a Rodri se le escapó un like. ¿Por qué digo que se le escapó?", empezó contando la panelista de Carmen Barbieri, Estefanía Berardi.

"Ellos se siguen en las redes porque dicen que son amigos y tal vez a él le apareció el posteo y se le escapó el like", contó.

"Le dio like y después lo borró para no ser noticia. Fue tarde porque yo lo vi y ahora ya no está más", aseveró la panelista.

Rodrigo De Paul tuvo un fin de semana complicado porque su equipo perdió con el Barcelona.

Ángel de Brito habló de la separación de Camila Homs y Rodrigo De Paul

Hace unos días, Rodrigo De Paul confirmó su separación de Camila Homs en diálogo con El Pollo Álvarez y desde entonces, el futbolista fue vinculado sentimentalmente a Tini Stoessel. Ángel de Brito habló con la modelo, que le confirmó la ruptura, pero desmintió que el motivo sea el inicio de una relación con la artista.

El conductor se sometió a las consultas de su tradicional Ángel Responde y dio detalles de la separación de la modelo y el futbolista. “Tini y De Paul, ¿es real?”

El periodista aseguró que se comunicó con Camila Homs y que le confirmó la ruptura. “Hablé con Camila. Me confirmo la separación. Pero me negó que el motivo sean los rumores de otras relaciones”, aseguró de Brito en sus historias.

