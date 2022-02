"Las clases inician el 2 de marzo con presencialidad plena"

Lo dijo el Ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, confiando que las paritarias llegarán a buen puerto. "No es obligatorio el pago de la cooperadora".

Para el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, el inicio de las clases del ciclo lectivo 2022 se dará el próximo 2 de marzo con presencialidad plena. Para ello indicó que se lleva adelante un fuerte trabajo tanto en el alistamiento y reparación de las escuelas, como en la capacitación de los docentes. "Estamos trabajando a toda máquina, de lunes a lunes", dijo a Los Primeros TV.

Otra línea importante de trabajo para comenzar las clases con normalidad, es la discusión salarial, a lo que el titular de la cartera educativa indicó que "confío que las paritarias tendrán una resolución favorable porque así ocurrió en últimos siete años. Ya se hicieron cuatro reuniones (con los gremios docentes) y en cada una ellas surge algo positivo. El objetivo de todos es mejorar el salario de los docentes, atendiendo el comportamiento de la inflación, estimo que se arribará a un acuerdo donde el sueldo de los maestros le gane a la inflación".

Lichtmajer confirmó además que las clases finalizarán el próximo 20 de diciembre, ya que la provincia adhirió al plan educativo nacional del dictado de 190 días de clases.

Polémica

Ante una consulta, por la polémica que generó el pago de la cooperadora en algunas escuelas, el ministro ratificó que "no es obligatorio el pago de la cooperadora, no es motivo para que no se inscriba a un alumno, la escuela pública es gratuita".

Sostuvo que "ningún niño o niña se puede quedar afuera de la escuela por un motivo económico. El pago de la cooperadora es voluntario, no es obligatoria". El ministro señaló que la Nación hizo un importante aporte a través del programa Cooperar de más de 40 millones de pesos para fortalecer la tarea de las cooperadoras.

Aprovechó este tema para aclarar que lo que sí es obligatorio, es el pago del Seguro Escolar, cuya prima está en el orden de los 700 pesos. En el caso de aquellas familias que por motivos económicos no puedan abonarlo, Lichtmajer indicó que la Provincia dispone de la Ayuda Escolar, que se podrá gestionar ante el Ministerio de Educación.