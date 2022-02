Guillermo Moreno criticó duramente a Alberto Fernández

Críticas: el ex secretario de Comercio Interior sostuvo que "El Presidente no está apto" y no se manipularon cifras en el INDEC durante su gestión

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno criticó con dureza a Alberto Fernández. No solo calificó al mandatario como un "inepto", sino que también puso en tela de juicio sus capacidades para desempeñar el cargo que ocupa.

"El Presidente no está apto para estar donde está. El día que Cristina (Kirchner) lo eligió como candidato, dije que había elegido al peor", expresó en una entrevista con C5N, donde también participó Victoria Tolosa Paz, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires.

Por otro lado, opinó que "un Gobierno peronista" sería la mejor solución para los problemas de la Argentina. "Pero como este es un Gobierno social-demócrata con un inepto a la cabeza, estamos como estamos", sentenció.

Y profundizó: "El Presidente no está apto y no aprendió nada durante la década ganada. En vez de repetir lo que se hizo bien, inventa fórmulas desquiciadas. Si en la década ganada nos fue bien, ¿por qué inventa cosas raras? Un gobierno peronista deberíamos tener, es muy fácil".

"Humildemente, soy el secretario de Comercio que más duró en la historia del país, así que alguito de esto sé. El Presidente es un muchacho que te dice 'los precios en el mercado y los salarios en paritarias'. Ese es el pensamiento profundo social-demócrata de Alberto Fernández, por eso siempre confrontó con la secretaría de Comercio. Hay que repetir lo que hicimos bien", completó.

Para cerrar, destacó que durante "la década ganada los salarios fueron más que la inflación, que era evidentemente baja" y destacó, con tono de indignación, que "no se truchó ninguna cifra" en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). "Termínenla con esa tontería, la Justicia ya dijo que no se truchó nada", insistió, enojado, el ex funcionario kirchnerista.

El cruce de Moreno con Cristina Pérez por la manipulación de cifras

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno protagonizó un intenso cruce con Cristina Pérez por la manipulación de las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante su gestión.

Desde el comienzo de la entrevista, el ex funcionario no dejó pasar las críticas a la intervención del INDEC y la manipulación de las cifras de estadísticas y de inflación. Con su virulento estilo, comenzó a increpar a la periodista acusándola de decir "tonterías" y de mentir. Mientras aseguraba haber encabezado un "ciclo exitoso".

"Eso que se dice que se truchaba la inflación, ya la justicia dijo que no, en un momento hay que poner punto final, porque el que empezó con esa cantinela fue (Gerardo) Morales, hoy gobernador de Jujuy, porque hacía parte del esquema de la oposición", expresó Moreno.

Para el dirigentes peronista la controvertida intervención del INDEC durante su gestión al frente de la Secretaría de Comercio se trató solamente de una "disputa" entre la oposición y el oficialismo. "Hay que volver a la verdad histórica", pidió.

"Usted no me puede decir que no intervino el área de precios del INDEC, Guillermo. Me lo dice en la cara con tono de que es verdad", retrucó la conductora de Cristina sin vueltas, por radio Rivadavia.

Mientras que le recordó que los índices de inflación desde 2007 en adelante no coincidían con los precios que se compraban. "Sabe qué, no me ponga el revólver en el escritorio, Moreno. No me prepotee porque yo le estoy hablando bien", le dijo.

La referencia de la conductora radial es a a la versión que indica que en sus tiempos al frente de la secretaría de Comercio Interior, Moreno ostentaba un arma frente a las negociaciones con los empresarios, algo que él desmintió durante la entrevista.

"Con cada respuesta que usted me está dando, lo único que demuestra es que es bastante violento en la forma de encarar este diálogo", le expresó la periodista.

El ex funcionario se remitió a decir que de la manipulación de las estadísticas del INDEC solo queda debatir seis meses de 2007, pero que todo lo demás -según dijo- la Justicia determinó que no fue así y que él quedó libre de culpa y cargo.

"¿No entiendo por qué me está gritando?", le preguntó la periodista. A lo que Moreno continuó diciéndole que estaba mintiendo. "Se supone que no le van a gritar a uno en un diálogo ni le van a poner ejemplos de sexo ni de una mujer asesinada", le reprochó Pérez, debido a que el exsecretario ejemplificó su situación judicial con el caso de María Marta García Belsunce y Carlos Carrascosa.

"La verdad histórica es que en nuestro gobierno exitoso la inflación estaba debajo de un dígito, no con la bestia de Macri y el fracasado de Alberto. Yo le digo que usted miente porque la Justicia ya dijo otra cosa", insistió.

Pérez le dijo que su estrategia con el periodismo siempre consistió en acusar de mentir cuando escucha algo que no le gusta y trató de redondear el tenso reportaje, cosa que tampoco le fue fácil.

"No mienta más usted, deje al entrevistado la última palabra, porque si cuando cortamos sigue hablando también va a demostrar que no tiene ética", fueron las últimas palabras de Moreno.

"Saludos. Cambie de cassette, Guillermo", cerró Pérez y dio por finalizada el tenso reportaje.

