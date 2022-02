Locura por el Pulga: gol olímpico y penal sin carrera

Cuando Colón de Santa Fe no podía con Godoy Cruz en un encuentro correspondiente a la fecha 2 de la Copa de la Liga Profesional 2022, Luis Pulga Rodríguez volvió a frotar la lámpara y convirtió otro gol que se verá muchas veces, en esta oportunidad con colaboración del arquero Juan Espínola.

Como el tiro de esquina era desde la derecha y pateaba un derecho, Espínola no puso ningún hombre en el primer palo y ese detalle no se le escapó al Pulga Rodríguez, quien apuntó a ese lugar: el arquero no la pudo sacar y la terminó metiendo en su propio arco.

¡Olímpico de tres dedos! El gol es en contra de Espínola, pero el Pulga Rodríguez está COMPLETAMENTE LOCO. #CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/sbHl8Bs7h4 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 17, 2022

La explicación de Luis Rodríguez de su primer gol ante Godoy Cruz

Luego del triunfo de Colón de Santa Fe ante Godoy Cruz, Pulga Rodríguez rescató el valor de la victoria más allá de que aseguró que no jugaron del todo bien y reconoció sobre el gol: "Quise tirar el centro al primer palo".

El Pulga Rodríguez, la figura de la cancha, explicó la locura del gol olímpico con tres dedos: "Quise tirar el centro al primer palo, pero justo agarró la comba y se metió. La termina metiendo él, pero creo que entraba igual."#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/OSSk1LO0WY — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 17, 2022

El doblete del Pulga Rodríguez en el triunfo de Colón ante Godoy Cruz por la Copa de la Liga

Pulga Rodríguez puso el 2-1 a los 21 minutos del segundo tiempo y a los 31, por intermedio de un penal, convirtió su doblete en la victoria de Colón frente a Godoy Cruz de Mendoza, en un partido que se jugó en la cancha de Patronato.

En el penal, Pulga Rodríguez volvió a evidenciar su calidad al ejecutar el remate desde los 12 pasos prácticamente sin tomar carrera.