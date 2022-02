Fórmula 1: Ferrari mostró su nuevo modelo para la temporada

La Fórmula 1 calienta motores de cara al inicio de una temporada que tendrá muchos condimentos entre el cambio de reglamento y la renovación de las expectativas tras la histórica batalla que ofrecieron Lewis Hamilton y Max Verstappen durante 2021 por el título. También habrá muchas miradas puestas en Ferrari, que después de varias temporadas agridulces buscará volver a los primeros planos.

La legendaria escudería italiana presentó durante las últimas horas su nuevo vehículo de cara a lo que será el reinicio de la actividad el fin de semana del 20 de marzo en Baréin. Previamente, habrá dos tests de prueba (23/25 de febrero en Cataluña y 11/13 de marzo en Baréin) donde se podrá ver los coches en las pistas para conocer en detalle sus primeros rendimientos teniendo en cuenta que todos debieron desarrollar cambios sustanciales a raíz de las nuevas reglas.

El equipo de Il Cavallino Rampante logró estabilizar su situación en 2021 luego de atravesar en el 2020 la peor temporada de los últimos 47 años y la segunda peor de toda su historia. El año pasado, Carlos Sainz Jr. finalizó quinto en el campeonato de pilotos, mientras que Charles Leclerc firmó un séptimo lugar. Eso le permitió a Ferrari recuperar al menos el tercer puesto del torneo de constructores y borrar la dolorosa sexta posición del 2020. El proceso de reconstrucción de una escudería que no obtiene un título de pilotos desde el 2007 (Kimi Raikkonen) y de constructores desde el 2008 tiene como fecha clave este 2022 con el lanzamiento del nuevo formato de vehículos.

La meta: recuperar el podio junto a Sainz Jr. y Leclerc

“Esperamos volver con fuerza”, planteó el presidente John Elkann. “Somos el único equipo que ha competido en todas las temporadas de F. Siempre hemos estado a la vanguardia, empujando constantemente para superar los límites desde hace 90 años. F1-75 representa lo mejor de el espíritu innovador que tiene el equipo”, agregó.

“Estoy más que preparado para esta temporada. La última fue muy importante para mí, para aprender cómo funciona el equipo y adaptarme a un nuevo entorno, pero también para descubrir la marca Ferrari. Ahora es el momento de llevar al equipo al siguiente nivel. El coche es muy bonito. ¿Las llantas de 18 pulgadas? Las probamos el año pasado, nos darán la oportunidad de empujar más en carrera. El coche es muy innovador. Me gusta la decoración, también el logo del 75 aniversario que va muy bien con los colores. Representa el pasado de Ferrari”, expresó el español Sainz.

“Esta temporada será muy importante para el equipo y para nosotros los pilotos. Es una gran oportunidad. Las expectativas son muy altas para todos. Me gusta mucho estéticamente, obviamente espero que me guste aún más en la pista con su velocidad. Se nota todo el trabajo que se ha hecho en el coche. Me gusta mucho la decoración, es más agresiva, le queda bien al coche”, aseguró Leclerc.

Fuente: Infobae