Fabián Gianola presentó a su novia Florencia

En medio de una ola de denuncias por acoso sexual, trascendió la versión de que Fabián Gianola estaría apostando al amor de la mano de una mujer llamada Florencia Elizabeth. Este jueves, Juan Etchegoyen conversó con él y dio detalles de la relación al aire de Mitre Live (Radio Mitre).

El periodista contó que pudo intercambiar una serie de mensajes con el actor que le confirmó que se conocen hace medio año, pero no quiso ponerle ningún tipo de rótulos al vínculo. “Somos amigos. Estoy con Flor hace seis meses, estamos bien y punto”, leyó el conductor.

Respecto a la profesión de la mujer en cuestión que, según había trascendido, es bailarina y trabaja en el staff del programa Pasión de sábado (América), Gianola se limitó a aclarar que es azafata e instructora de zumba.

Por último, al ser consultado sobre la mini luna de miel en las Cataratas del Iguazú, donde supuestamente había celebrado San Valentín, desmintió la información. “Dijo que se fue de viaje con Florencia entre el 5 y 8 de diciembre y el llamado a indagatoria fue el 10″, expuso el periodista.

Cómo se viralizó la noticia del romance de Fabián Gianola

El encargado de viralizar este noviazgo fue Ulises Jaitt, que descubrió las fotografías melosas en la cuenta oficial de la chica. Al darse cuenta de la popularidad que había ganado, Florencia decidió poner su perfil de forma privada.

Las denuncias contra Fabián Gianola y la defensa de Diego Ramos

En los últimos meses varias mujeres denunciaron a Fabián Gianola de manera pública o en la Justicia. La causa contra el actor cuenta con 5 denuncias por abuso sexual y más de 20 acusaciones por acoso. Si bien muchas personas criticaron al artista, Diego Ramos salió a defenderlo.

Después de que las abogadas de Gianola, Evelyn Gabriela Andriozzi y Stella Maria Tomizzi, renunciaran a seguir la defensa, el conductor decidió apoyarlo en los medios.

“Tengo muy buena relación. Y la última vez que trabajé con él nunca vi que tuviera un trato así con nadie. Creo que son situaciones extremadamente complejas. A mí me sorprendió porque no vi nunca nada, he ido a comer con su familia y todo. Es muy complicado porque no quiero desmerecer las denuncias que le hicieron”, aseguró en una entrevista con Agarrate Catalina (La Once Diez).