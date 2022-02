Yedlin adelantó su voto positivo al acuerdo con el FMI

El senador tucumano Pablo Yedlin adelantó su voto positivo al acuerdo, sin poner reparos sobre la letra chica del proyecto.

“No tengo dudas que el equipo de Martín Guzmán y el presidente hicieron un trabajo importante con la gente del Fondo Monetario Internacional. Aquellos legisladores que respondemos al gobierno nacional vamos a acompañar en gran mayoría el acuerdo con el Fondo, con nuestras ganas de que no tuviéramos que hacerlo, pero la verdad es que no hay otra manera. La Argentina necesita superar este momento, generar una posibilidad que no nos lleve al default, sino seguir creciendo, aumentando exportaciones y empleo, disminuyendo la restricción externa, la pobreza y la inflación. Son los grandes desafíos macroeconómicos que tenemos. Para eso es un paso necesario. Yo adelanto mi voto positivo”, afirmó Yedlin.

Por mayoría

Yedlin responde políticamente al jefe de gabinete nacional, Juan Manzur. En una entrevista en el programa Redacción IP, Yedlin adelantó su voto positivo al acuerdo, sin poner reparos sobre la letra chica del proyecto.

“No. Voy a ver la letra chica, por supuesto. Pero no tengo dudas sobre lo que puede haber ahí. Paro los estudiosos de la letra chica, ya con lo que nos dijo Guzmán sobre la carta de entendimiento, está todo bastante claro”.

Sobre los reparos que puso el jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, el formoseño José Mayans, Yedlin discrepó. “La letra chica hay que verla. Pero viendo la letra chica, voy a acompañar el proyecto. No tengo duda que el proyecto en su letra chica tiene la mirada del Ministerio de Economía y el equipo que trabajó con el FMI en el mejor acuerdo posible para poder salir adelante. Nadie va a votar sin leer lo que vota”.

Respecto a las dudas que el arreglo genera en el cristinismo, el senador albertista analizó: “Hay una mirada de cautela, porque hay un supuesto simbólico sobre cualquier acuerdo con el Fondo, que hace mucho ruido a nuestro espacio político. Cosa que es real y cierta. Nunca nos ha ido bien con el Fondo. En realidad a casi ningún país del mundo le ha ido bien con el Fondo. El Fondo Monetario es el Fondo Monetario. Es lógico tener miedos en este sentido. La pregunta es qué otra alternativa nos queda. Por lo que he visto, el acuerdo es bastante laxo”.

Yedlin a su vez defendió el plan del ministro Guzmán para alcanzar el déficit fiscal a partir de “una economía expansiva”. Ante la consulta hecha en Redacción IP sobre el silencio sugestivo de Cristina Kirchner, el senador nacional aseguró: “Si alguien en este país maneja sus silencios y momentos para hablar es ella. Tiene que ver con la cautela. El del Fondo es un tema simbólico fuerte para la Argentina. Pero el silencio también tiene que ver con la responsabilidad de no quitarle al gobierno un acuerdo. Máximo Kirchner solucionó esta disyuntiva saliéndose del conflicto. Pero la responsabilidad de la vicepresidenta es distinta institucionalmente”.

¿Yedlin reprueba la renuncia de Máximo Kirchner a la conducción del bloque frentetodista en Diputados? “No, tuve una relación muy buena con Máximo estos dos años. Admiro su manera de ver la política en muchos sentidos. Entiendo la posición que tuvo, desde el punto de vista de la mirada simbólica sobre el Fondo y la ilegalidad de la deuda que no sabemos cómo ni para qué se tomó”, respondió. Y concluyó: “Pero creo que es un momento para estar lo más juntos posible, entre nosotros y con la oposición. Para intentar construir la confianza suficiente para salir de esta situación gravísima. Estamos en una situación complicada. Los días previos al anuncio de acuerdo, con los mercados agitados, fueron una muestra de lo que podría haber pasado si no se iba al arreglo”.