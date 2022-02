Paula Omedo espera conocer detalles del acuerdo con el FMI

Quedó definido que la Cámara de Diputados abrirá el debate parlamentario del acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y empezaron las especulaciones respecto a la postura que adoptará cada bloque. Está claro que el tema caló hondo en el bloque oficialista ante la renuncia de su presidente, el diputado Máximo Kirchner, pero del lado de la oposición nada está resuelto todavía.

Esto fue admitido por la diputado de Juntos por el Cambio de Tucumán, Paula Omodeo, al señalar en Los Primeros TV que "lo se decidió es que primero queremos saber cuál es el contenido del acuerdo y por hemos pedido al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo Nacional que mande los términos de lo que se firmará con el FMI".

La titular del partido CREO Tucumán aclaró que "el Congreso no se debe expedir sobre el acuerdo en sí, sobre si está de acuerdo o no del contenido del convenio, sino que debe hacer es aprobar o rechazar una operación de crédito". Omodeo entiende que dentro de la oposición hay una idea en general que pasa por entender que "el default al que se puede llegar si no hay un acuerdo con el FM, no le hace bien a nadie, porque a la larga quienes pagan los platos rotos son los argentinos, los ciudadanos".

En cuanto a la actitud del bloque oficialista, criticó el manejo político que hicieron con la renuncia de Máximo Kirchner al señalar que "generan un clima de incertidumbre que resta posibilidades de acceso al crédito y me parece una actitud infantil del Frente de Todos".

Para Omodeo las metas marcadas por el Fondo "al menos sirven como un trazo que el Gobierno deberá seguir, porque hasta acá demostró que no sabe hacer bien las cosas y tampoco sabe cómo reducir el déficit porque el único plan de este gobierno es seguir emitiendo (moneda)".

Sebastián Murga el candidato de CREO

Para la titular de CREO Tucumán, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga, sigue siendo el candidato a Gobernador en el 2023 tal como lo sostiene desde noviembre pasado. Paula Omodeo señaló que "CREO mantiene y vamos a trabajar por la candidatura a gobernador de Sebastián Murga y pienso que es muy bueno lo que se está haciendo desde la mesa nacional de Juntos por el Cambio, al promover de que en cada jurisdicción o distrito se defina entre todos los partidos que lo integran cuáles van a ser los mecanismos para establecer las candidaturas".

"Si bien en Tucumán no están previstas las PASO para las elecciones de 2023, se puede instrumentar elementos similares para que definamos un candidato. Podría ser en una interna de Juntos por el Cambio abierta pero no obligatoria", sentenció Paula Omodeo.