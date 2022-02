Perpetua para el acusado de un crimen en Va. Mariano Moreno

En la audiencia final, se dio a conocer la sentencia contra Josue Maximiliano Villalba, quien fue condenado por unanimidad a la máxima pena (tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal), por el crimen de Cristian Nahuel Flores, ocurrido en febrero de 2021.

El caso fue investigado por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo del fiscal Ignacio López Bustos. El auxiliar de fiscal Lucas Maggio actuó en representación de la Fiscalía.

Los jueces dieron por acreditada la teoría del caso presentada por el Ministerio Fiscal. El otro imputado, Luciano Sebastián Pucheta, ya había sido condenado anteriormente, en un juicio abreviado.

Respecto a las pruebas, tuvieron gran importancia los testimonios y las pericias realizadas y expuestas en el juicio. Se determinó que Flores no irrumpió con violencia en el domicilio, sino que fue conducido mediante engaños hasta ese lugar, donde lo sometieron a torturas y lo asesinaron.

En sus conclusiones finales, Maggio pidió que Villaba sea condenado por el delito de homicidio doblemente agravado por ensañamiento y alevosía a la pena de prisión perpetua.

"Fue un hecho aberrante, cometido con ferocidad. Le provocaron dolor y sufrimiento mientras estaba indefenso. No hay razón para creer que Villalba fue víctima de un ataque. Él mató a Nahuel, eso no tiene discusión. Lo ataron, lo torturaron, le provocaron más de 44 heridas cortantes y lo quemaron con un cuchillo calentado al fuego. No hay forma de justificar semejante ataque y muerte", enumeró el investigador.

El crimen

El 12 de febrero de 2021, cerca de las 12:00 horas, Villalba y Pucheta se encontraban junto a la Flores, en el interior de un domicilio de la manzana "C" de Villa Mariano Moreno, Las Talitas.

Los dos primeros maniataron a la víctima, y luego lo quemaron en distintas partes del cuerpo con cuchillos que habían calentado al fuego y le causaron múltiples lesiones que le provocaron la muerte.