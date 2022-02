La carta de Martita Fort a Gustavo Martínez

Después de que esta madrugada dieran a conocer la muerte de Gustavo Martínez luego de caer desde el piso 21 de su departamento en Belgrano, Martita Fort usó sus redes sociales para despedirse de la expareja de su padre, Ricardo Fort.

“Todavía no lo proceso, pasó todo muy rápido y yo todavía no entiendo cómo pudiste hacerlo. Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No vi nada, no escuché nada y no sospeché nada porque yo lo veía a Gus igual que siempre, sin ningún tipo de indicio que me haga pensar que vaya a poder hacer lo que hizo”, expresó la hija del mediático chocolatero en su cuenta de Instagram.

En su descargo la joven comentó también que estaba viendo una serie cuando le contaron lo que había pasado: “No estuve en todo el día en mi casa y cuando llegué estaba viendo una serie encerrada en mi cuarto y apenas terminó me enteré la noticia”. Además, habló sobre la dolencia que atravesaba Gustavo: “Me pareció muy egoísta lo que hizo, pero se hizo pública la enfermedad que tenía, y de esa enfermedad uno nunca puede esperar la reacción que tendrá la persona”.

Para finalizar su descargo, Martita le agradeció a Gustavo los cuidados que le dio desde que eran chicos: “De igual manera fue una persona que ocupó un rol importante en mi vida y lo voy a extrañar siempre QEPD mi padrino”.

La respuesta de Martita Fort a la familia Martínez

Los sobrinos de Gustavo Martínez salieron a contar que no estaba pasando un buen momento y Martita Fort salió a responder.

Según la familia Martínez, Gustavo se había acercado esta semana para pedirles trabajo, ya que según revelaron, no podía pagar sus gastos. “Fue abandono de persona”, aseguró Nicolás Martínez, quién también acusó a los mellizos Fort de ser unos “ingratos”.

Martita no se quedó callada y aclaró los tantos a través de una historia: “Nunca lo dejamos solo. Los encargados de llevarlo al médico a hacerle estudios mientras nosotros estábamos estudiando era mi abogado Cesar Carozza y Marisa mi niñera”.

En cuanto a la acusación de dejarlo solo en Navidad, Martita explicó que durante las festividades siempre estaban de viaje, y Gustavo negaba las invitaciones porque prefería quedarse.

“Y no hablen sin saber, porque hay cosas para hablar, pero es un momento todavía muy delicado para sacarlo a la luz. Por favor, dejen de tirar esos comentarios”, concluyó, dejando la puerta abierta hacia la historia que aún no se conoce.

El duro mensaje de Felipe Fort

Desde su cuenta de Instagram, Felipe Fort publicó un mensaje con duros cuestionamientos a Gustavo Martínez, horas después de que la expareja de Ricardo Fort se quitara la vida en su departamento de Belgrano. Si bien en un primer momento desde su entorno habían informado que se trataba de un hackeo, el propio Felipe salió a desmentir esa versión y ratificó el mensaje en un contundente video que también borró.

“Las únicas personas que siempre estuvieron para nosotros fueron Marisa, Eduardo, César y amigos. Y más gente que queda por nombrar”, arrancó el joven. “Papá lo recibirá con los brazos cerrados. No opinen, no comenten, no saben y nunca supieron”, sentenció.

Fuente: TN