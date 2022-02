Por una medida gremial podrían cancelarse decenas de vuelos

Los controladores aéreos comunicaron hoy que a partir del viernes 18 de febrero iniciará medidas de fuerza que podrían desembocar en la suspensión y cancelación de vuelos programados. La medida, que amenaza con poner en riesgo el servicio en la semana del carnaval y el final de las vacaciones en el marco de una temporada que promete culminar con cifras récord para el turismo, surge a raíz del fracaso de la conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo en enero. en medio de una ronda de paritarias para el sector.

“Si en la Argentina se cae un avión las autoridades deberán hacerse cargo”, advirtió el secretario general de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) , Jonatan Doino. “Lo que estamos reclamando son mejores condiciones en la seguridad aérea, porque hoy la aviación aerocomercial carece de políticas que la garanticen”, explicó el sindicalista en diálogo con LA NACION.

El feriado de carnaval será el lunes 28 de febrero y el martes 1 de marzo, pero en rigor la apertura de ese fin de semana largo se considera desde el sábado 26. Las protestas también coincidirían con el final de las vacaciones de miles de turistas. “A partir del 18 de febrero se retomarán de manera progresiva las medidas legítimas de acción gremial que incluirán la suspensión de las autorizaciones de despegue de vuelos comerciales, carga y aviación en general en todo el territorio nacional”, anticiparon desde el gremio mediante un comunicado.

Según el calendario que hicieron público, este viernes se cancelarán todos los vuelos desde las 11 a las 13 y desde las 17 a las 19. La medida se repetirá en los mismos horarios el martes 22 y el jueves 3 de marzo. En tanto, el próximo jueves 24 habrá afectaciones de todos los vuelos desde las 17 a las 19; y el martes 1 de marzo, desde las 8 a las 10 y desde las 17 a las 19. En tanto, el miércoles 2, el viernes 4 y el sábado 5 de marzo se verán afectados los vuelos de carga desde las 0 a las 6.

“El cronograma de acciones ya fue comunicado a todas las líneas aéreas para que puedan reprogramar sus vuelos y notificar a los pasajeros con suficiente anticipación para que las mismas afecten lo menos posible a los usuarios” dicta el comunicado. Sin embargo, confirmó a este medio que “todo lo que es servicio esencial no se verá alcanzado y los días de carnaval no vamos hacer ningún tipo de afectación, para que no se compliquen las jornadas vacacionales”.

El secretario general del gremio aseguró que desde el sindicato que conduce asistieron a todas las reuniones convocadas por la cartera que conduce Claudio Moroni “con la voluntad de encontrar puntos de acuerdo” y que “la conciliación obligatoria ya ha sido agotada. Cumplimos con todos los tiempos estipulados por la ley y ahora hemos quedado en libertad de acción”, resaltó.

Pero, las acciones de fuerza se podrían “intensificar” si la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) -que está bajo la órbita del ministerio de Transporte- no da una respuesta que brinde solución a las demandas de los sindicatos.

El dirigente gremial añadió que el 10% de incremento de sueldo que obtuvieron no es suficiente para cesar con los reclamos, ya que puntualizó en que las demandas “exceden lo salarial”. En base a esto último, dijo: “La oferta resulta insuficiente ya que no aporta ningún tipo de solución a los problemas que afectan gravemente a la seguridad operacional y que no tienen un valor económico, sino el de cuidar la vida de los pasajeros. Desde hace años reclamamos sin ningún tipo de respuestas cuestiones que afectan las condiciones operativas y técnicas que están vinculados con las herramientas de trabajo”.

Problemas en las comunicaciones

“Hace dos días se cayeron todas las comunicaciones de la Patagonia argentina y quedó absolutamente sin comunicación el controlador desde la torre de control con los aviones”, relata Doino sobre la falta de seguridad en las comunicaciones aéreas “Acá va a pasar algo, y si se cae un avión las autoridades deberán hacerse cargo”, advierte.

Replica que por la falta de radares “el 80% de las frecuencias de comunicación se caen”. Y ejemplifica que el uso de radios ilegales en las cercanías de los aeropuertos es un problema grave que puede afectar la maniobrabilidad del vehículo. “Pasa que viene volando un avión de American Airlines y le salta una radio con cumbia, porque en la zona del aeropuerto de Ezeiza, a lado de La Matanza hay un monto de radios ilegales que se filtran en la comunicación”, agrega.

En ese sentido, agregó: “EANA se niega a reconocer los problemas del sector que atraviesa una crisis agravada por la pandemia en la falta de personal que obliga a trabajadoras y trabajadores a realizar tareas con dotaciones muy por debajo de los mínimos de seguridad establecidos internacionalmente para los aeropuertos del país”.

En 2021 la paritaria cerró en un 45%, casi 6 puntos por debajo de la inflación anual del 50,9%. “Si bien la empresa ofreció un incremento del 10 por ciento, las demandas exceden lo salarial. La oferta resulta insuficiente ya que no aporta ningún tipo de soluciones a los problemas que afectan gravemente a la seguridad operacional y que no tienen un valor económico sino el de cuidar la vida de los pasajeros”, detalló Doino.