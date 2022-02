Todo lo que tenés que saber sobre la entraña

Tiempo atrás, la entraña tenía poca demanda y escaso marketing. Hoy, sin embargo, es uno de los cortes estrella para hacer a la parrilla en casa y también en restaurantes especializados en carnes.

Podría decirse que, además, se ganó un lugar en la agenda de los cocineros más encumbrados. Se la puede preparar de muchas maneras, pero resulta ideal si la incorporamos a nuestro tradicional asado.

La buena mano de quien esté al mando de las brasas logra servirla jugosa o bien dorada: de un modo u otro, los aplausos suelen coronar la faena.

Tiene un problema. No es simple encontrarla. Tanto que en algunas carnicerías hay que reservarlas o, directamente, ser amigo del carnicero para lograr hacerse de una de las carnes más tiernas del mostrador.

¿Por qué es tan difícil conseguirla? Simple, porque hay sólo dos piezas por animal. “La entraña, y cortes como la arañita, constituyen una proporción muy baja de peso en el rinde total en kilos de un novillo”, dice Juan Barcos, socio y chef ejecutivo de Madre Rojas.

La entraña cada vez tiene mayor demanda. Foto: Shutterstock.

Su escasez, agrega, es una buena oportunidad para la puesta en valor de sus alternativas, conocidas como “falsa entraña”, en realidad una pollerita que se desprende del vacío en el último tramo, y el “centro de entraña”, poco visto porque es destinado al circuito de la menudencia.

Si sos fanático de una buena entraña, leé esta guía para aprender a cocinarla y elegir los mejores tipos. Empecemos por conocerla mejor.

Qué es la entraña y cómo elegirla

Es una tira de carne plana y angosta, que pesa entre 500 y 750 gramos y que se ubica en la parte interior de las costillas del animal. Tiene dos membranas que la recubren, conocidas como “cueritos”. Se puede comprar entera y también se vende en porciones. De ahí surgen dos tipos de corte: la entraña fina, parte del rectángulo perfecto y la gruesa, de un tamaño más grande y fusiforme.

Entraña a la parrilla con salsa criolla. Foto: Martín Bonetto.

Ya que es una figurita difícil, si la suerte está de nuestro lado y conseguimos una entraña fresca es importante “escoger una que supere los 750 gramos, esto nos indica que proviene de un novillo grande”, recomienda Julio Gagliano, dueño de la parrilla Viejo Patrón, de Liniers. Otro ítem a prestar atención es que sea de color rojizo brillante, propio de la carne fresca.

Así luce una entraña fresca.

Gagliano sugiere, dentro de lo posible, buscar proveedores que vendan carne de animales alimentados a pastura porque la calidad está garantizada y eso se percibe tanto en su terneza como en el sabor.

Se aconseja, como toda pieza de carne, que se “atempere” antes de “tirarla” a la parrilla. Esto quiere decir que se debe retirar de la heladera y dejar a temperatura ambiente un rato. Así se evita que se cocine jugosa pero en el centro tengan partes con “frío de heladera”.

Secretos para cocinar entraña

Cada parrillero tiene su técnica y todas son valederas. Hay quienes la cocinan con el cuerito porque consideran que ayuda a que la carne conserve su humedad natural, mientras que otro grupo prefiere asarlas con la carne limpia, ya sea vuelta y vuelta para dejarla jugosa o con cocción más prolongada.

La entraña a la parrilla se cocina con mucha brasa por poco tiempo.

Tal es el caso de Barcos, quien cocina la entraña dejándole la piel de un solo lado: “Le hago algunos tajos transversales, y como todo corte parrillero chico, utilizo una cantidad de fuego exagerada, de manera de poner la mano sobre la parrilla y que el calor me obligue a quitarla a los 3 o 4 segundos”, explica.

También aclara que cinco minutos de cada lado serán suficientes (dependiendo del tamaño de la pieza) para generar costra exterior y un punto ideal sin que el centro esté frío.

En cambio, Gagliano prefiere una cocción un poquito más larga, sin pasarse de los 15 a 20 minutos, y sacarle el cuerito antes de llevarla a la parrilla. Ambos coinciden en que el fuego debe ser potente y que el punto en el cual se disfruta más es asarla “a punto”, tirando a jugosa.

Marinadas: un toque extra de sabor

Entraña trenzada, otra forma de presentarla. Fotos: Alfredo Martinez.

Adobar las carnes antes de una cocción no es un recurso sólo aplicable a los cortes finos. Es cierto que no es menester, ya que si bien aporta un toque especial, no todos los paladares lo aprueban.

Juan Ferrara, desde el ciclo Cocineros Argentinos, sugiere marinar la entraña unos veinte minutos conajo picado, romero fresco, pimienta y aceite de oliva. La sal se le agrega en el momento de la cocción, para evitar que la carne quede deshidratada.

Otras opciones para dar un “punch” de sabor es untarla con manteca previamente mezclada con especias. Este método le aporta grasa por lo cual quedará más untuoso y bien hidratado, ya que la manteca se derretirá en el fuego y penetrará las fibras de la carne. Con todos estos trucos, te dejamos unas recetas para que comience la aventura del “mundo entraña”.

FUENTE: Clarín