Qué dijo Pampita sobre la nueva relación de su ex

Por estos días, Benjamín Vicuña y Eli Sulichin continúan consolidando su flamante noviazgo y están disfrutando del amor en unas vacaciones en París, Francia. Y en ese sentido, la palabra de Carolina Pampita Ardohain al respecto tiene otra relevancia, ya que se trata de una pareja conformada por su ex y por una amiga suya.

En las últimas horas, la conductora habló por primera vez de esta incipiente relación en una entrevista con Momento D (El Trece), conducido por Fabián Doman. “¿Avalás el romance de Vicuña, con quien últimamente tenés una buena relación, y Eli?”, le preguntó un panelista del programa, a propósito de un “me gusta” que Pampita le dio a una foto de la flamante pareja en Instagram. “La verdad que lo que les digo a ellos se los digo en persona, no públicamente”, respondió Ardohain con sus característicos modales que utiliza para evitar definiciones rotundas cada vez que se enfrenta a preguntas espinosas.

Sin embargo, Carolina dio una definición sobre la nueva novia del actor chileno. “Quiero muchísimo a la mamá de Eli, que es mi amiga. A Eli la conozco hace muchos años, es una mujer de muy buen corazón y bueno... Lo que tenga que decir, se los digo en privado”, contó a la hora de definir la relación que tiene con Eli.

Pero Doman no se quedó conforme con la respuesta de la entrevistada y quiso ser punzante con una pregunta a la que llamó “genérica”: “Por tu experiencia, ¿es bueno que él ex o la ex estén colocados?”, quiso saber el conductor, pero Gabriel Schultz, también panelista del ciclo, lo chicaneó: “Contestá vos mismo lo que estás preguntando”, en referencia a Evelyn von Brocke, la ex mujer de Fabián. El comentario despertó una serie de carcajadas en el piso que descomprimieron el momento y le permitió a Pampita cerrar el tema.

“Yo creo que es muy bueno que la familia esté bien. Y para los chicos que los padres estén bien, es muy bueno. No se puede disimular cuando no se está pasando un buen momento”, dijo la modelo con su típica sonrisa indestructible.

Vicuña aprovechó que Bautista, Beltrán y Benicio estaban en República Dominicana, y Magnolia y Amancio en Disney –con Eugenia la China Suárez- y decidió hacer un romántico viaje junto a Sulichin para disfrutar de unos días de pareja.

El flechazo

Se conocieron en la casa de Pampita: de aquí, su “me gusta”. Fue en diciembre pasado cuando el actor fue como invitado al bautismo de Ana, la hija de su ex pareja y Roberto García Moritán. Allí también estaba Eli, ya que su madre es amiga de la anfitriona. Desde entonces, se supo que la conductora dio el visto bueno de inmediato. Intercambiaron teléfonos y tuvieron su primera cita, alejados de los medios.

Las primeras fotos de la pareja llegaron en Punta del Este, a donde ella había viajado para celebrar las Fiestas con su familia. Su casa es lindera con la de Marcelo Tinelli: de allí su gran amistad con Micaela, la hija mayor del conductor, y quien también se encuentra en París por estos días junto a su padre y hermanos. Luego aparecieron los románticos idas y vueltas en las redes sociales, también hubo espacio para los mensajes fogosos.

Y ahora disfrutan de un descanso en la capital francesa. Y, casualidad o no –solo él lo sabe- este lunes 14 de febrero -Día de los Enamorados-, Vicuña posteó el romántico video que no tardó en hacerse viral. Por caso, además del “me gusta” de Pampita, en la publicación se destacó el mensaje de Puli Demaria, amiga de la modelo y también de Sulichin. “¡Viva el amor! ¡Los quiero!”, escribió la DJ.

Fuente: TELESHOW