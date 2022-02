La escuela Normal vuelve a clases en forma paulatina

En forma paulatina la actividad escolar comienza a percibirse en las calles de la ciudad. Como ocurre en la peatonal de calle Muñecas al llegar a la puerta de la Escuela Normal Superior de Lenguas Vivas Juan Bautista Alberdi. Allí la rectora del establecimiento, Noemí Guerra, manifestó al móvil de Los Primeros TV que están rindiendo algunos aspirantes a cursar Francés e Inglés, al haber quedado unas 100 vacantes para el presente período lectivo.

Pero desde este lunes comenzó el movimiento de alumnos primarios y secundarios para dar inicio al período de "Intensificación de saberes", con buena asistencia de alumnos destacó la rectora de la Escuela Normal.

La profesora explicó que por este establecimiento durante el año tienen un intenso movimiento al señalar que en el nivel primario cuentan con más de 700 alumnos; casi 1.600 en secundario; 200 en jardín de infantes; 1.100 en terciarios y otros 1.100 estudiantes del Instituto Lola Mora. Esto supone un elevado presupuesto que la rectora admitió que no lo tienen.

En ese sentido, reconoció que debido a la situación económica tan solo el 30% de los padres aporta a la cooperadora, lo que hace cada vez más difícil encarar algunas obras de reparación de las instalaciones.

Para colmo, la escuela Normal no forma parte del plan de recuperación delineado por el gobierno de la provincia y lamentó que todavía no recibieron los recursos para el aprestamiento básico, como es la limpieza de los tanques de agua potable y la desinfección de las instalaciones. "Hay espacios que no se están utilizando porque no los pudimos reparar, porque cuesta mucho el arreglo, y nos duele esta situación. Mucho más cuando se habla de que en la escuela pública hay escuelas ricas y escuelas pobres", dijo la rectora de la Normal.