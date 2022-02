Funcionario del Ministerio fulminó el plan Precios Cuidados

El director nacional de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social, Rafael Klejzer, apuntó contra el programa "Precios Cuidados" con particular dureza. "Termina siendo un chamuyo", descalificó el funcionario dependiente de Juan Zabaleta -pero que milita en la UTEP que forjó Juan Grabois- a la nave insignia del combate -no muy exitoso- contra la inflación que encarna Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior.

La crítica de un funcionario a otro del staff frentista de Alberto Fernández llegó el día que se conocieron las malas nuevas de la suba inflacionaria de enero, traccionada por los alimentos. Y fue también, apenas cinco días después de que Feletti se reuniera con Klejzer, según ambos dejaron asentado en sus cuentas de Twitter.

Desde la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos en Diputados, las internas en el gobierno de Alberto Fernández se escuchan cada vez con menos disimulo. Si este martes brotó el ruido entre el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y funcionarios del SENASA que le renunciaron con una dura carta, las declaraciones de Klejzer contra el trabajo de Feletti son una muestra más.

Con agenda de los movimientos sociales que cogobiernan en el Ministerio de Desarrollo Social, el dirigente de la UTEP promovida por Grabois, abogó por la creación de una "empresa nacional de alimentos", como alternativa a las políticas de Feletti.

En declaraciones radiales en la AM 530, el director nacional -un cargo menor al de secretario- lamentó que en dos meses del 2022 la inflación sea "casi el 8% de aumento y en dos años más del 100%".

"Hay algunos datos positivos", se ilusionó, pero dijo que no alcanza. "Los que están en blanco le ganaron a la inflación por tres o cuatro puntos, pero son 6 dentro de 22 millones de personas en capacidad de trabajo. El resto se compone de autónomos, empleados estatales, desocupados y trabajadores de la economía popular", detalló.

Klejzer analizó que la Argentina "está en el control de precios" frente a la vorágine de la inflación, sobre todo a partir de la década del 70', "donde el alimento se convirtió en una mercancía y no un derecho social, donde el Estado perdió la capacidad regulatoria y la capacidad de la producción".

"Entonces, entramos en el control de precios, Precios Cuidados, eso que dura muy poco y nosotros no estamos muy de acuerdo, porque termina siendo un chamuyo", disparó fuego amigo.

El funcionario reiteró en sus dudas ante las políticas aplicadas por Feletti, Dijo estar cada vez menos de acuerdo "en función del poder que tienen las diez concentradas". "Hay diez empresas productoras de alimentos que fijan los precios, nueve transnacionales y una multinacional con sede en la Argentina, que es Arcor. Frente a eso, no podemos discutir el tema de la distribución y el tema de precios sin discutir la matriz productiva. No hay forma", sentenció.

En este sentido, comparó a esa "empresa nacional de alimentos" que imagina con YPF. "Si hubo petróleo en Argentina es porque hubo YPF. Una empresa nacional de alimentos recupera para el estado la potestad de la planificación", explicó.

Y siguió: "A diferencia de lo que creen muchos en nuestro gobierno, el Estado no tiene que ser buen cliente de los grandes, sino buen socio de los pequeños y medianos productores".

"En Argentina, el Estado está de rodillas frente a los productores de aceites y de harinas en el país. El Estado está desregulado, no tenemos muchas herramientas y estamos de rodillas frente a las negociaciones", lamentó Klejzer.

Críticas a Alberto Fernández y Máximo Kirchner

Klejzer aseguró que está costando conseguir "100 funcionarios nacionalistas en este gobierno", porque dijo que todos piensan lo mismo, pero nadie se atreve a cambiar cosas y tienen que preguntar arriba, en las cabezas de los ministerios, a los que llamó "fraccionados".

"Convoquen al pueblo a movilizarse, ya fue. Dos o tres movilizaciones masivas en Plaza de Mayo y tiene que negociar de vuelta el Fondo Monetario. Si vos vas a dejar que en el Congreso se decida la suerte de lo del FMI... Alberto se equivoca. Ahí no se tiene que discutir", analizó sobre el acuerdo al que también nombró como parte del problema.

"No estamos encontrando un bloque de fuerza para poder aplicar el programa nacional. No estamos construyendo ese bloque. Máximo (Kirchner) tendría que haber renunciado antes, si realmente piensa que está mal el acuerdo, no el último día cuando se acordó. Por ejemplo. Y haber convocado otras fuerzas. Se cierran y el movimiento obrero tiene que abrir", estimó.

Luego dijo que Cristina Kirchner "es la dirigente de los sectores populares para su autodefensa" y que el movimiento obrero no puede "pedirle todo, todo el tiempo".

"Hay que superar también eso. En la pelea de este bloque de fuerza, saldrán los que salgan. Tenemos que definir qué integrante del movimiento obrero va a ser candidato a Presidente. Está claro", aseguró, pero no se la jugó con un nombre.

Y concluyó, tajante: "La gente está, entre cagada de hambre y enojada con nosotros; hoy calculo que Larreta nos gana por el 20% de los votos. Me parece que algo tiene que pasar en el país".

